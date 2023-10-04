https://ria.ru/20231004/proekt-1900447700.html

В Госдуму внесли проект о создании реестра должников по алиментам

В Госдуму внесли проект о создании реестра должников по алиментам - РИА Новости, 04.10.2023

В Госдуму внесли проект о создании реестра должников по алиментам

Правительство РФ внесло в Госдуму проект о создании специального реестра должников по алиментам, включающего сведения о лицах, привлеченных к административной и РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:48

2023-10-04T14:48

2023-10-04T14:48

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект о создании специального реестра должников по алиментам, включающего сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске, проект доступен в думской электронной базе. "В целях создания действенного правового механизма обеспечения принудительного исполнения исполнительных документов и повышения эффективности правового воздействия на лиц, уклоняющихся от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей, разработан проект федерального закона "О внесении изменений 0756611-Уч-2023 (1.0) в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (далее законопроект), предусматривающий создание отдельного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, который будет являться частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России. В реестр должников по алиментным обязательствам будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что ФССП будет необходимо вести информационное взаимодействие с Фондом пенсионного и социального страхования РФ, заключив соглашение для оперативного получения сведений. "В связи с необходимостью доработки ГИС АИС ФССП России, внесения изменений в приказ № 248 и обеспечения взаимодействия с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации законопроектом предлагается установить отлагательный срок вступления в законную силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве", - уточняется в документе. Согласно пояснению, принятие законопроекта приведет к качественному исполнению судебных актов, а также повысит мотивацию должников платить алименты.

https://ria.ru/20230830/alimenty-1893268207.html

https://ria.ru/20230822/alimenty-1891519152.html

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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), госдума рф