В Госдуму внесли проект о создании реестра должников по алиментам
Правительство внесло в ГД проект о создании реестра должников по алиментам
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект о создании специального реестра должников по алиментам, включающего сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске, проект доступен в думской электронной базе.
"В целях создания действенного правового механизма обеспечения принудительного исполнения исполнительных документов и повышения эффективности правового воздействия на лиц, уклоняющихся от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей, разработан проект федерального закона "О внесении изменений 0756611-Уч-2023 (1.0) в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (далее законопроект), предусматривающий создание отдельного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, который будет являться частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России. В реестр должников по алиментным обязательствам будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что ФССП будет необходимо вести информационное взаимодействие с Фондом пенсионного и социального страхования РФ, заключив соглашение для оперативного получения сведений.
"В связи с необходимостью доработки ГИС АИС ФССП России, внесения изменений в приказ № 248 и обеспечения взаимодействия с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации законопроектом предлагается установить отлагательный срок вступления в законную силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве", - уточняется в документе.
Согласно пояснению, принятие законопроекта приведет к качественному исполнению судебных актов, а также повысит мотивацию должников платить алименты.