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Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина до 2024 года - РИА Новости, 04.10.2023
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12:40 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/prilepin-1900405486.html
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина до 2024 года
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина до 2024 года - РИА Новости, 04.10.2023
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина до 2024 года
Басманный суд Москвы продлил до января срок ареста Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:40
2023-10-04T12:40
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до января срок ареста Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 6 января 2024 года", - огласила решение судья Наталия Дударь. В начале слушания Пермяков заявил суду, что имеет гражданства Украины и России, закончил 9 классов школы, у него есть несовершеннолетние дети, но на него они не оформлены. Вскоре следователь заявил ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся личные данные лиц, задействованных в проведении антитеррористических операций. Суд это прошение удовлетворил, публику и прессу допустили до оглашения итогового решения. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали Пермякова, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ, 8 мая его арестовали в Нижегородской области на два месяца. В конце июня следователь в суде заявлял, что заказчик покушения и "в полном объеме" орудие преступления по этому делу пока не установлены.
https://ria.ru/20230814/prilepin-1889890862.html
https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html
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захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина до 2024 года

Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина Пермякову до 2024 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до января срок ареста Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 6 января 2024 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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В начале слушания Пермяков заявил суду, что имеет гражданства Украины и России, закончил 9 классов школы, у него есть несовершеннолетние дети, но на него они не оформлены.
Вскоре следователь заявил ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся личные данные лиц, задействованных в проведении антитеррористических операций. Суд это прошение удовлетворил, публику и прессу допустили до оглашения итогового решения.
Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали Пермякова, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ, 8 мая его арестовали в Нижегородской области на два месяца.
В конце июня следователь в суде заявлял, что заказчик покушения и "в полном объеме" орудие преступления по этому делу пока не установлены.
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде России - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Захар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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