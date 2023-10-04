https://ria.ru/20231004/prilepin-1900405486.html

Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина до 2024 года

Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина до 2024 года - РИА Новости, 04.10.2023

Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина до 2024 года

Басманный суд Москвы продлил до января срок ареста Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:40

2023-10-04T12:40

2023-10-04T12:40

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до января срок ареста Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 6 января 2024 года", - огласила решение судья Наталия Дударь. В начале слушания Пермяков заявил суду, что имеет гражданства Украины и России, закончил 9 классов школы, у него есть несовершеннолетние дети, но на него они не оформлены. Вскоре следователь заявил ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся личные данные лиц, задействованных в проведении антитеррористических операций. Суд это прошение удовлетворил, публику и прессу допустили до оглашения итогового решения. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали Пермякова, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ, 8 мая его арестовали в Нижегородской области на два месяца. В конце июня следователь в суде заявлял, что заказчик покушения и "в полном объеме" орудие преступления по этому делу пока не установлены.

https://ria.ru/20230814/prilepin-1889890862.html

https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html

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захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия