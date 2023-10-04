https://ria.ru/20231004/prigovor-1900522544.html
Жителю Крыма дали срок за намерение вступить в "Азов"*
Жителю Крыма дали срок за намерение вступить в "Азов"* - РИА Новости, 04.10.2023
Жителю Крыма дали срок за намерение вступить в "Азов"*
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду назначил восемь лет лишения свободы жителю Крыма Альберту Круглову за приготовление к государственной... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:46
2023-10-04T18:46
2023-10-04T18:54
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду назначил восемь лет лишения свободы жителю Крыма Альберту Круглову за приготовление к государственной измене и участию в деятельности террористической организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В ходе прений государственный обвинитель попросил назначить Круглову 12 лет лишения свободы. Подсудимый же заявил, что раскаивается в содеянном, и попросил назначить минимально возможный срок. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Круглову восемь лет лишения свободы", - сказал судья. Согласно обвинительному заключению, в 2022 году Круглов планировал уехать на Украину и вступить в запрещенное в России террористическое объединение "Азов"*. По данным следствия, он поддерживал через соцсети связь с представителем "Азова"* и получал от него рекомендации. Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб Круглов привлек после публикации в соцсети религиозно-экстремистских призывов. В 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.* Запрещенная в России террористическая организация.
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происшествия, ростов-на-дону, украина, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Украина, Россия
Жителю Крыма дали срок за намерение вступить в "Азов"*
Суд в Ростове-на-Дону дал жителю Крыма восемь лет за намерение вступить в "Азов"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду назначил восемь лет лишения свободы жителю Крыма Альберту Круглову за приготовление к государственной измене и участию в деятельности террористической организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе прений государственный обвинитель попросил назначить Круглову 12 лет лишения свободы. Подсудимый же заявил, что раскаивается в содеянном, и попросил назначить минимально возможный срок.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Круглову восемь лет лишения свободы", - сказал судья.
Согласно обвинительному заключению, в 2022 году Круглов планировал уехать на Украину
и вступить в запрещенное в России
террористическое объединение "Азов"*. По данным следствия, он поддерживал через соцсети связь с представителем "Азова"* и получал от него рекомендации.
Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб Круглов привлек после публикации в соцсети религиозно-экстремистских призывов. В 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.
* Запрещенная в России террористическая организация.
ФСБ предостерегла жителя Ростова-на-Дону от госизмены