https://ria.ru/20231004/prigovor-1900476726.html
В ДНР бойца "Азова"* приговорили к 16 годам колонии за разбой
В ДНР бойца "Азова"* приговорили к 16 годам колонии за разбой - РИА Новости, 04.10.2023
В ДНР бойца "Азова"* приговорили к 16 годам колонии за разбой
Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима боевика полка "Азов"* (признан... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:13
2023-10-04T16:13
2023-10-04T16:13
донецкая народная республика
россия
мариуполь
ситуация в днр и лнр
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима боевика полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ), который вместе с напарником отобрал у мирного жителя Мариуполя микроавтобус, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего грузчика-экспедитора 2 роты 2 батальона отдельного отряда специального назначения полка "Азов"* национальной гвардии Украины Максима Субботина. Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Субботин и еще один неустановленный сотрудник правоохранительных органов Украины, во дворе одного из домов проспекта Строителей в Мариуполе, "угрожая автоматом, напали на потерпевшего и забрали принадлежащий ему микроавтобус стоимостью более 1,1 миллиона рублей". "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Cубботина к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231003/boevik-1900183585.html
https://ria.ru/20231002/biletskiy-1900028505.html
донецкая народная республика
россия
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр, происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Ситуация в ДНР и ЛНР, Происшествия
В ДНР бойца "Азова"* приговорили к 16 годам колонии за разбой
В ДНР отобравшего микроавтобус бойца "Азова" приговорили к 16 годам колонии
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима боевика полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ), который вместе с напарником отобрал у мирного жителя Мариуполя микроавтобус, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего грузчика-экспедитора 2 роты 2 батальона отдельного отряда специального назначения полка "Азов"* национальной гвардии Украины
Максима Субботина. Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре.
Три боевика "Азова"* получили по 22 года за обстрелы домов в Мариуполе
В суде было установлено, что в марте 2022 года Субботин и еще один неустановленный сотрудник правоохранительных органов Украины, во дворе одного из домов проспекта Строителей в Мариуполе, "угрожая автоматом, напали на потерпевшего и забрали принадлежащий ему микроавтобус стоимостью более 1,1 миллиона рублей".
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Cубботина к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Основателя "Азова"* внесли в реестр террористов и экстремистов