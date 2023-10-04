https://ria.ru/20231004/prigovor-1900476726.html

В ДНР бойца "Азова"* приговорили к 16 годам колонии за разбой

В ДНР бойца "Азова"* приговорили к 16 годам колонии за разбой - РИА Новости, 04.10.2023

В ДНР бойца "Азова"* приговорили к 16 годам колонии за разбой

Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима боевика полка "Азов"* (признан... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:13

2023-10-04T16:13

2023-10-04T16:13

донецкая народная республика

россия

мариуполь

ситуация в днр и лнр

происшествия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима боевика полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ), который вместе с напарником отобрал у мирного жителя Мариуполя микроавтобус, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего грузчика-экспедитора 2 роты 2 батальона отдельного отряда специального назначения полка "Азов"* национальной гвардии Украины Максима Субботина. Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Субботин и еще один неустановленный сотрудник правоохранительных органов Украины, во дворе одного из домов проспекта Строителей в Мариуполе, "угрожая автоматом, напали на потерпевшего и забрали принадлежащий ему микроавтобус стоимостью более 1,1 миллиона рублей". "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Cубботина к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231003/boevik-1900183585.html

https://ria.ru/20231002/biletskiy-1900028505.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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донецкая народная республика, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр, происшествия