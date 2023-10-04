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Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 04.10.2023 (обновлено: 16:24 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/poteri-1900480736.html
Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму
Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму - РИА Новости, 04.10.2023
Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму
Украинские войска понесли потери при попытке высадить десант на территории Крыма, сообщил в среду представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:22
2023-10-04T16:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны украины
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Украинские войска понесли потери при попытке высадить десант на территории Крыма, сообщил в среду представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. Минобороны России сообщило в среду, что самолеты ВКС РФ пресекли попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму с трех гидроциклов и одного быстроходного катера. Зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал попытку высадки украинского десанта на побережье Крыма комариной вылазкой. "Произошел бой... К сожалению, есть потери среди украинских защитников", - приводит слова Юсова издание "Украинская правда".
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министерство обороны украины, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны Украины, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму

ГУР МО Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Украинские войска понесли потери при попытке высадить десант на территории Крыма, сообщил в среду представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.
Минобороны России сообщило в среду, что самолеты ВКС РФ пресекли попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму с трех гидроциклов и одного быстроходного катера. Зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал попытку высадки украинского десанта на побережье Крыма комариной вылазкой.
© ЦОС ФСБУчастник ДРГ ГУР Министерства обороны Украины, задержанный в Крыму. Кадр видео
Участник ДРГ ГУР Министерства обороны Украины, задержанный в Крыму. Кадр видео
© ЦОС ФСБ
Участник ДРГ ГУР Министерства обороны Украины, задержанный в Крыму. Кадр видео
"Произошел бой... К сожалению, есть потери среди украинских защитников", - приводит слова Юсова издание "Украинская правда".
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны УкраиныРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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