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Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму
Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму - РИА Новости, 04.10.2023
Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму
Украинские войска понесли потери при попытке высадить десант на территории Крыма, сообщил в среду представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:22
2023-10-04T16:22
2023-10-04T16:24
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Украинские войска понесли потери при попытке высадить десант на территории Крыма, сообщил в среду представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. Минобороны России сообщило в среду, что самолеты ВКС РФ пресекли попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму с трех гидроциклов и одного быстроходного катера. Зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал попытку высадки украинского десанта на побережье Крыма комариной вылазкой. "Произошел бой... К сожалению, есть потери среди украинских защитников", - приводит слова Юсова издание "Украинская правда".
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Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму
ГУР МО Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму