https://ria.ru/20231004/poteri-1900480736.html

Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму

Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму - РИА Новости, 04.10.2023

Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадить десант в Крыму

Украинские войска понесли потери при попытке высадить десант на территории Крыма, сообщил в среду представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:22

2023-10-04T16:22

2023-10-04T16:24

специальная военная операция на украине

министерство обороны украины

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Украинские войска понесли потери при попытке высадить десант на территории Крыма, сообщил в среду представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. Минобороны России сообщило в среду, что самолеты ВКС РФ пресекли попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму с трех гидроциклов и одного быстроходного катера. Зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал попытку высадки украинского десанта на побережье Крыма комариной вылазкой. "Произошел бой... К сожалению, есть потери среди украинских защитников", - приводит слова Юсова издание "Украинская правда".

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны украины, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, в мире