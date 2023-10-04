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ВСУ понесли значительные потери при попытке атаки под Артемовском
ВСУ понесли значительные потери при попытке атаки под Артемовском - РИА Новости, 04.10.2023
ВСУ понесли значительные потери при попытке атаки под Артемовском
ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Клещеевки и Андреевки под Артемовском в ДНР, понеся значительные потери, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T05:04
2023-10-04T05:04
2023-10-04T08:42
специальная военная операция на украине
клещеевка
красногоровка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Клещеевки и Андреевки под Артемовском в ДНР, понеся значительные потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев."В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, в результате которых понес значительные потери в живой силе и технике", — сказал Астафьев.Артиллерия группировки нанесла удар по пункту управления и связи ВСУ в Часовом Яре, а также по пункту управления дронами, добавил он.Авиация поразила пункты временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александро-Шультино в Краматорском районе, а также 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады противника в районе Звановки в Артемовском районе.Кроме того, управляемыми авиационными снарядами уничтожен ангар с вооружением и военной техникой украинских войск в районе Ивановского, заключил начальник пресс-центра.Как отмечал ранее глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска продолжают атаковать на южном фланге Артемовска, в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, только за одну ночь было шесть таких атак.
https://ria.ru/20231003/ataki-1900190657.html
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клещеевка, красногоровка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Красногоровка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ понесли значительные потери при попытке атаки под Артемовском
ВСУ понесли большие потери при попытке атаковать под Клещеевкой и Андреевкой
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Клещеевки и Андреевки под Артемовском в ДНР, понеся значительные потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.
«
"В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, в результате которых понес значительные потери в живой силе и технике", — сказал Астафьев.
Артиллерия группировки нанесла удар по пункту управления и связи ВСУ в Часовом Яре, а также по пункту управления дронами, добавил он.
Авиация поразила пункты временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александро-Шультино в Краматорском районе, а также 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады противника в районе Звановки в Артемовском районе.
Кроме того, управляемыми авиационными снарядами уничтожен ангар с вооружением и военной техникой украинских войск в районе Ивановского, заключил начальник пресс-центра.
Как отмечал ранее глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска продолжают атаковать на южном фланге Артемовска, в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, только за одну ночь было шесть таких атак.
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