https://ria.ru/20231004/poteri-1900318969.html

ВСУ понесли значительные потери при попытке атаки под Артемовском

ВСУ понесли значительные потери при попытке атаки под Артемовском - РИА Новости, 04.10.2023

ВСУ понесли значительные потери при попытке атаки под Артемовском

ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Клещеевки и Андреевки под Артемовском в ДНР, понеся значительные потери, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T05:04

2023-10-04T05:04

2023-10-04T08:42

специальная военная операция на украине

клещеевка

красногоровка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Клещеевки и Андреевки под Артемовском в ДНР, понеся значительные потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев."В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, в результате которых понес значительные потери в живой силе и технике", — сказал Астафьев.Артиллерия группировки нанесла удар по пункту управления и связи ВСУ в Часовом Яре, а также по пункту управления дронами, добавил он.Авиация поразила пункты временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александро-Шультино в Краматорском районе, а также 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады противника в районе Звановки в Артемовском районе.Кроме того, управляемыми авиационными снарядами уничтожен ангар с вооружением и военной техникой украинских войск в районе Ивановского, заключил начальник пресс-центра.Как отмечал ранее глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска продолжают атаковать на южном фланге Артемовска, в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, только за одну ночь было шесть таких атак.

https://ria.ru/20231003/ataki-1900190657.html

клещеевка

красногоровка

донецкая народная республика

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клещеевка, красногоровка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика