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Берлин передаст Киеву систему IRIS-T и более десяти Gepard, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/postavki-1900553842.html
Берлин передаст Киеву систему IRIS-T и более десяти Gepard, сообщили СМИ
Берлин передаст Киеву систему IRIS-T и более десяти Gepard, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023
Берлин передаст Киеву систему IRIS-T и более десяти Gepard, сообщили СМИ
Германия планирует поставить на Украину дополнительные средства ПВО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:40
2023-10-04T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
сергей лавров
нато
анналена бербок
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Германия планирует поставить на Украину дополнительные средства ПВО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, Берлин передаст Киеву дополнительно одну систему ПВО IRIS-T и более десятка зенитных орудий Gepard, это вооружение должно прибыть на Украину до конца 2023 года, дополнительные комплексы IRIS-T будут поставлены по мере их производства, сообщает агентство. В середине сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла о необходимости создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны над инфраструктурой Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html
https://ria.ru/20231004/evropa-1900146794.html
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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, нато, анналена бербок
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО, Анналена Бербок
Берлин передаст Киеву систему IRIS-T и более десяти Gepard, сообщили СМИ

Bloomberg: Берлин к концу года передаст ВСУ систему IRIS-T и более десяти Gepard

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Германская самоходная зенитная установка Gepard
Германская самоходная зенитная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Германия планирует поставить на Украину дополнительные средства ПВО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, Берлин передаст Киеву дополнительно одну систему ПВО IRIS-T и более десятка зенитных орудий Gepard, это вооружение должно прибыть на Украину до конца 2023 года, дополнительные комплексы IRIS-T будут поставлены по мере их производства, сообщает агентство.
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Вчера, 08:00
В середине сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла о необходимости создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны над инфраструктурой Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровНАТОАнналена Бербок
 
 
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