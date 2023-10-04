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Байден заявил, что обсудил с Зеленским просьбы о военной помощи - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 04.10.2023 (обновлено: 20:44 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/postavki-1900545592.html
Байден заявил, что обсудил с Зеленским просьбы о военной помощи
Байден заявил, что обсудил с Зеленским просьбы о военной помощи - РИА Новости, 04.10.2023
Байден заявил, что обсудил с Зеленским просьбы о военной помощи
США проработали все просьбы Владимира Зеленского о поставках вооружений Украине, заявил американский президент Джо Байден в ответ на вопрос о перспективах... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T20:32
2023-10-04T20:44
специальная военная операция на украине
киев
в мире
украина
россия
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США проработали все просьбы Владимира Зеленского о поставках вооружений Украине, заявил американский президент Джо Байден в ответ на вопрос о перспективах передачи оперативно-тактических ракет ATACMS."Я говорил с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали", - сказал Байден журналистам.США пока не объявляли о поставках на Украине оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью порядка 300 километров, но местные СМИ пишут, что они близки к такому решению.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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киев, в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО
Байден заявил, что обсудил с Зеленским просьбы о военной помощи

Байден заявил, что обсудил с Зеленским все просьбы поставках вооружения ВСУ

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США проработали все просьбы Владимира Зеленского о поставках вооружений Украине, заявил американский президент Джо Байден в ответ на вопрос о перспективах передачи оперативно-тактических ракет ATACMS.
"Я говорил с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали", - сказал Байден журналистам.
США пока не объявляли о поставках на Украине оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью порядка 300 километров, но местные СМИ пишут, что они близки к такому решению.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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2 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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