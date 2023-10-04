https://ria.ru/20231004/postavki-1900545592.html

Байден заявил, что обсудил с Зеленским просьбы о военной помощи

Байден заявил, что обсудил с Зеленским просьбы о военной помощи - РИА Новости, 04.10.2023

Байден заявил, что обсудил с Зеленским просьбы о военной помощи

США проработали все просьбы Владимира Зеленского о поставках вооружений Украине, заявил американский президент Джо Байден в ответ на вопрос о перспективах... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:32

2023-10-04T20:32

2023-10-04T20:44

специальная военная операция на украине

киев

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сша

джо байден

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США проработали все просьбы Владимира Зеленского о поставках вооружений Украине, заявил американский президент Джо Байден в ответ на вопрос о перспективах передачи оперативно-тактических ракет ATACMS."Я говорил с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали", - сказал Байден журналистам.США пока не объявляли о поставках на Украине оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью порядка 300 километров, но местные СМИ пишут, что они близки к такому решению.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

киев

украина

россия

сша

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