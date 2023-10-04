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Байден прокомментировал возможный отказ конгресса согласовать помощь ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/pomosch-1900550991.html
Байден прокомментировал возможный отказ конгресса согласовать помощь ВСУ
Байден прокомментировал возможный отказ конгресса согласовать помощь ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
Байден прокомментировал возможный отказ конгресса согласовать помощь ВСУ
Президент США Джо Байден заявил, что его беспокоит перспектива возможного отказа со стороны конгресса продолжать оказывать помощь Украине на фоне последних... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:13
2023-10-04T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вашингтон (штат)
джо байден
кевин маккарти
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его беспокоит перспектива возможного отказа со стороны конгресса продолжать оказывать помощь Украине на фоне последних событий в законодательном органе. "Дисфункция всегда вызывает у меня беспокойство", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, вызывает ли у него озабоченность происходящая в Палате представителей турбулентность в контексте выделения нового финансирования на нужды Украины. Во вторник Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом. Маккарти неоднократно делал противоречивые заявления о помощи Украине. В ноябре 2022 года, еще до избрания спикером, он заверял, что республиканцы в обновленном составе палаты не допустят выделения неограниченной финансовой помощи. В мае 2023 года, отвечая на вопрос РИА Новости, он заявил, что Вашингтон продолжит всеобъемлющую поддержку Киева, включая предоставление военной помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html
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россия
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в мире, россия, украина, вашингтон (штат), джо байден, кевин маккарти, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вашингтон (штат), Джо Байден, Кевин Маккарти, Сергей Лавров, НАТО
Байден прокомментировал возможный отказ конгресса согласовать помощь ВСУ

Байден обеспокоен возможным отказом конгресса США продолжать помогать ВСУ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его беспокоит перспектива возможного отказа со стороны конгресса продолжать оказывать помощь Украине на фоне последних событий в законодательном органе.
"Дисфункция всегда вызывает у меня беспокойство", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, вызывает ли у него озабоченность происходящая в Палате представителей турбулентность в контексте выделения нового финансирования на нужды Украины.
Ежегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
"Загнали себя в ловушку". США погружаются в хаос из-за денег и Украины
Вчера, 13:51
Во вторник Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.
Маккарти неоднократно делал противоречивые заявления о помощи Украине. В ноябре 2022 года, еще до избрания спикером, он заверял, что республиканцы в обновленном составе палаты не допустят выделения неограниченной финансовой помощи. В мае 2023 года, отвечая на вопрос РИА Новости, он заявил, что Вашингтон продолжит всеобъемлющую поддержку Киева, включая предоставление военной помощи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВашингтон (штат)Джо БайденКевин МаккартиСергей ЛавровНАТО
 
 
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