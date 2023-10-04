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Исследование: почти половина жителей США негативно оценили помощь Украине - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 04.10.2023 (обновлено: 15:34 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/pomosch-1900439173.html
Исследование: почти половина жителей США негативно оценили помощь Украине
Исследование: почти половина жителей США негативно оценили помощь Украине - РИА Новости, 04.10.2023
Исследование: почти половина жителей США негативно оценили помощь Украине
Почти половина жителей США считают, что дорогостоящее оружие, оборудование и обучение для Украины, на которые у Вашингтона ушло 43 миллиарда долларов, не стоили РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:17
2023-10-04T15:34
специальная военная операция на украине
сергей лавров
россия
украина
сша
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Почти половина жителей США считают, что дорогостоящее оружие, оборудование и обучение для Украины, на которые у Вашингтона ушло 43 миллиарда долларов, не стоили этих затрат, сообщает на сайте Чикагский совет по глобальным вопросам. "Незначительное большинство американцев говорят, что оружие, оборудование и обучение на 43 миллиарда долларов, которые Соединенные Штаты поставили Украине, стоили этих затрат (53% против 45% высказавших мнение, что они не стоили этих затрат). Шесть из десяти республиканцев считают, что это не стоило затрат", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.Совет опубликовал также информацию о том, что поддержка гражданами экономической помощи Украине немного ослабла по сравнению с прошлым годом.Опрос проводился 7-18 сентября среди 3242 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет плюс-минус два процентных пункта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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сергей лавров, россия, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Россия, Украина, США, НАТО
Исследование: почти половина жителей США негативно оценили помощь Украине

Исследование: 45% американцев считают, что помощь Украине не оправдала затрат

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Почти половина жителей США считают, что дорогостоящее оружие, оборудование и обучение для Украины, на которые у Вашингтона ушло 43 миллиарда долларов, не стоили этих затрат, сообщает на сайте Чикагский совет по глобальным вопросам.
"Незначительное большинство американцев говорят, что оружие, оборудование и обучение на 43 миллиарда долларов, которые Соединенные Штаты поставили Украине, стоили этих затрат (53% против 45% высказавших мнение, что они не стоили этих затрат). Шесть из десяти республиканцев считают, что это не стоило затрат", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Совет опубликовал также информацию о том, что поддержка гражданами экономической помощи Украине немного ослабла по сравнению с прошлым годом.
Опрос проводился 7-18 сентября среди 3242 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет плюс-минус два процентных пункта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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