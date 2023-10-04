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На Украине впервые за 18 лет запустят поезд Львов — Варшава

На Украине впервые за 18 лет запустят поезд Львов — Варшава - РИА Новости, 04.10.2023

На Украине впервые за 18 лет запустят поезд Львов — Варшава

Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале, что впервые за 18 лет запускает с 15 октября международный поезд... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:01

2023-10-04T12:01

2023-10-04T12:01

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале, что впервые за 18 лет запускает с 15 октября международный поезд Львов-Варшава и железнодорожный пункт пропуска. "С 15 октября 2023 года "Укрзализныця" запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с запуском этого маршрута возобновляется работа железнодорожного пункта пропуска. Разработанный график движения поездов позволяет без пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву. В данном направлении, как сообщает пресс-служба, маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская (Львовская область Украины). "Нам понадобилось более шести месяцев на реализацию этого проекта, в частности на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Отныне еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином", - приводит пресс-служба слова председателя правления АО "Украинские железные дороги" Евгения Лященко.

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866751126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, варшава, украина, польша, львов, укрзализныця