На Украине впервые за 18 лет запустят поезд Львов — Варшава
"Укрзализныця" впервые за 18 лет запускает поезд Львов — Варшава
© Depositphotos.com / rootstocksПассажирский поезд в Карпатах
© Depositphotos.com / rootstocks
Пассажирский поезд в Карпатах. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале, что впервые за 18 лет запускает с 15 октября международный поезд Львов-Варшава и железнодорожный пункт пропуска.
"С 15 октября 2023 года "Укрзализныця" запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с запуском этого маршрута возобновляется работа железнодорожного пункта пропуска. Разработанный график движения поездов позволяет без пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву. В данном направлении, как сообщает пресс-служба, маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская (Львовская область Украины).
"Нам понадобилось более шести месяцев на реализацию этого проекта, в частности на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Отныне еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином", - приводит пресс-служба слова председателя правления АО "Украинские железные дороги" Евгения Лященко.