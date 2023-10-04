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На Украине впервые за 18 лет запустят поезд Львов — Варшава - РИА Новости, 04.10.2023
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12:01 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/poezd-1900384897.html
На Украине впервые за 18 лет запустят поезд Львов — Варшава
На Украине впервые за 18 лет запустят поезд Львов — Варшава - РИА Новости, 04.10.2023
На Украине впервые за 18 лет запустят поезд Львов — Варшава
Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале, что впервые за 18 лет запускает с 15 октября международный поезд... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:01
2023-10-04T12:01
в мире
варшава
украина
польша
львов
укрзализныця
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале, что впервые за 18 лет запускает с 15 октября международный поезд Львов-Варшава и железнодорожный пункт пропуска. "С 15 октября 2023 года "Укрзализныця" запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с запуском этого маршрута возобновляется работа железнодорожного пункта пропуска. Разработанный график движения поездов позволяет без пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву. В данном направлении, как сообщает пресс-служба, маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская (Львовская область Украины). "Нам понадобилось более шести месяцев на реализацию этого проекта, в частности на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Отныне еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином", - приводит пресс-служба слова председателя правления АО "Украинские железные дороги" Евгения Лященко.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866751126.html
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в мире, варшава, украина, польша, львов, укрзализныця
В мире, Варшава, Украина, Польша, Львов, Укрзализныця
На Украине впервые за 18 лет запустят поезд Львов — Варшава

"Укрзализныця" впервые за 18 лет запускает поезд Львов — Варшава

© Depositphotos.com / rootstocksПассажирский поезд в Карпатах
Пассажирский поезд в Карпатах - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Depositphotos.com / rootstocks
Пассажирский поезд в Карпатах. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале, что впервые за 18 лет запускает с 15 октября международный поезд Львов-Варшава и железнодорожный пункт пропуска.
"С 15 октября 2023 года "Укрзализныця" запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с запуском этого маршрута возобновляется работа железнодорожного пункта пропуска. Разработанный график движения поездов позволяет без пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву. В данном направлении, как сообщает пресс-служба, маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская (Львовская область Украины).
"Нам понадобилось более шести месяцев на реализацию этого проекта, в частности на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Отныне еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином", - приводит пресс-служба слова председателя правления АО "Украинские железные дороги" Евгения Лященко.
Поезд украинских железных дорог - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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20 апреля, 20:55
 
В миреВаршаваУкраинаПольшаЛьвовУкрзализныця
 
 
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