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В Москве задержали подростка, угрожавшего ножом в школе - РИА Новости, 04.10.2023
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18:26 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/podrostok-1900517349.html
В Москве задержали подростка, угрожавшего ножом в школе
В Москве задержали подростка, угрожавшего ножом в школе - РИА Новости, 04.10.2023
В Москве задержали подростка, угрожавшего ножом в школе
Силовики задержали подростка, угрожавшего ножом в школе на юго-востоке Москвы, он в отделе полиции вместе с родителями, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:26
2023-10-04T18:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Силовики задержали подростка, угрожавшего ножом в школе на юго-востоке Москвы, он в отделе полиции вместе с родителями, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Задержали, увезли в отделение (полиции – ред.)", - сказал собеседник агентства. По его словам, вместе с подростком в отделение полиции поехали его родители. Как уточнил другой источник в правоохранительных органах, ребенок принес в школу маленький ножик, это увидела учитель, которая вызвала сотрудников полиции. "По предварительной информации, пострадавших нет", - добавил собеседник агентства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве задержали подростка, угрожавшего ножом в школе

На юго-востоке Москвы задержали подростка, угрожавшего ножом в школе

© РИА Новости / Павел ЛисицынШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Школьный коридор. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Силовики задержали подростка, угрожавшего ножом в школе на юго-востоке Москвы, он в отделе полиции вместе с родителями, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Задержали, увезли в отделение (полиции – ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вместе с подростком в отделение полиции поехали его родители.
Как уточнил другой источник в правоохранительных органах, ребенок принес в школу маленький ножик, это увидела учитель, которая вызвала сотрудников полиции. "По предварительной информации, пострадавших нет", - добавил собеседник агентства.
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