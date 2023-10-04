https://ria.ru/20231004/podrostok-1900517349.html

В Москве задержали подростка, угрожавшего ножом в школе

В Москве задержали подростка, угрожавшего ножом в школе - РИА Новости, 04.10.2023

В Москве задержали подростка, угрожавшего ножом в школе

Силовики задержали подростка, угрожавшего ножом в школе на юго-востоке Москвы, он в отделе полиции вместе с родителями, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:26

2023-10-04T18:26

2023-10-04T18:26

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Силовики задержали подростка, угрожавшего ножом в школе на юго-востоке Москвы, он в отделе полиции вместе с родителями, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Задержали, увезли в отделение (полиции – ред.)", - сказал собеседник агентства. По его словам, вместе с подростком в отделение полиции поехали его родители. Как уточнил другой источник в правоохранительных органах, ребенок принес в школу маленький ножик, это увидела учитель, которая вызвала сотрудников полиции. "По предварительной информации, пострадавших нет", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231002/nozh-1899978333.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва