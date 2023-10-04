https://ria.ru/20231004/podrostok-1900517349.html
В Москве задержали подростка, угрожавшего ножом в школе
В Москве задержали подростка, угрожавшего ножом в школе - РИА Новости, 04.10.2023
В Москве задержали подростка, угрожавшего ножом в школе
Силовики задержали подростка, угрожавшего ножом в школе на юго-востоке Москвы, он в отделе полиции вместе с родителями, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:26
2023-10-04T18:26
2023-10-04T18:26
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587512114_102:432:2975:2048_1920x0_80_0_0_4387e96ccf22a52b4216c202ce8e14ce.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Силовики задержали подростка, угрожавшего ножом в школе на юго-востоке Москвы, он в отделе полиции вместе с родителями, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Задержали, увезли в отделение (полиции – ред.)", - сказал собеседник агентства. По его словам, вместе с подростком в отделение полиции поехали его родители. Как уточнил другой источник в правоохранительных органах, ребенок принес в школу маленький ножик, это увидела учитель, которая вызвала сотрудников полиции. "По предварительной информации, пострадавших нет", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231002/nozh-1899978333.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587512114_429:492:2503:2048_1920x0_80_0_0_2d9d484feb856cdd2493ad497f2005ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве задержали подростка, угрожавшего ножом в школе
На юго-востоке Москвы задержали подростка, угрожавшего ножом в школе
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Силовики задержали подростка, угрожавшего ножом в школе на юго-востоке Москвы, он в отделе полиции вместе с родителями, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Задержали, увезли в отделение (полиции – ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вместе с подростком в отделение полиции поехали его родители.
Как уточнил другой источник в правоохранительных органах, ребенок принес в школу маленький ножик, это увидела учитель, которая вызвала сотрудников полиции. "По предварительной информации, пострадавших нет", - добавил собеседник агентства.
Под Новосибирском девочка пыталась убить школьницу канцелярским ножом