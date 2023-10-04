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СМИ: Лондон считает причиной "аварии" китайской АПЛ столкновение с ловушкой
СМИ: Лондон считает причиной "аварии" китайской АПЛ столкновение с ловушкой - РИА Новости, 04.10.2023
СМИ: Лондон считает причиной "аварии" китайской АПЛ столкновение с ловушкой
Причиной ЧП с китайской атомной подлодкой, которое якобы произошло в Тайваньском проливе, могло стать столкновение с ловушками, нацеленными на натовские... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T04:03
2023-10-04T04:03
2023-10-04T11:16
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Причиной ЧП с китайской атомной подлодкой, которое якобы произошло в Тайваньском проливе, могло стать столкновение с ловушками, нацеленными на натовские субмарины, пишет газета Daily Mail со ссылкой на секретный отчет британской разведки.В конце августа в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что атомная подводная лодка ВМС Китая типа 093 Shang потерпела крушение, весь ее экипаж погиб. Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь назвал эти публикации абсолютной ложью. На Тайване заявили, что не обнаружили никаких доказательств аварии. "Подводная лодка столкнулась с цепным и якорным препятствиями, используемыми ВМС Китая для заманивания в ловушку подводных лодок США и союзников", — говорится в статье Daily Mail.По информации газеты, в результате произошел сбой в системе подачи кислорода, что вызвало гипоксию у экипажа. Всего погибло 55 моряков.
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китай, сша, тайвань, у цянь, в мире
Китай, США, Тайвань, У Цянь, В мире
СМИ: Лондон считает причиной "аварии" китайской АПЛ столкновение с ловушкой
DM: подлодка ВМС Китая попала в ловушку для британских судов, 55 моряков погибли