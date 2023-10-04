https://ria.ru/20231004/podderzhka-1900556021.html

В "Сириусе" предложили пересмотреть систему поддержки талантливых учеников

В "Сириусе" предложили пересмотреть систему поддержки талантливых учеников - РИА Новости, 04.10.2023

В "Сириусе" предложили пересмотреть систему поддержки талантливых учеников

Необходимо сделать более справедливой систему поддержки в России талантливых школьников, учредив стипендии на базе образовательного центра "Сириус", заявила... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T21:53

2023-10-04T21:53

2023-10-04T21:53

общество

россия

москва

елена шмелева

владимир путин

сочи

образовательный центр "сириус"

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СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Необходимо сделать более справедливой систему поддержки в России талантливых школьников, учредив стипендии на базе образовательного центра "Сириус", заявила президенту РФ Владимиру Путину руководитель центра Елена Шмелева. Глава государства в среду в "Сириусе" провел заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". Фонд учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Для обучения таких ребят по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи создали "Сириус". "Мы, конечно, хотели бы сбалансировать и добавить справедливость в такую систему поддержки талантливых школьников по всем регионам России и предлагаем учредить стипендии здесь, у нас, чтобы и фонд, и бюджет федеральной территории, и, возможно, какие-то партнеры или регионы установили такие стипендии на уровне московских всем призерам Всероссийской олимпиады школьников по профильным для "Сириуса" предметам", - сказала Шмелева. Она пояснила, что сейчас самые высокие выплаты талантливым детям установлены в Москве: 500 тысяч выплачивается победителям, 300 тысяч – призерам, 100 тысяч – участникам. Это, по словам руководителя "Сириуса", привело к массовому оттоку таких ребят из регионов в Москву. "Мы видим, как оператор грантов, что премии президента победителям международных олимпиад школьников и их тренерам – это очень важный стимул. Это и мерило признания, и стимул. И, конечно, нам кажется, что если мы сделаем это, увидим много сильных ребят и педагогов, которые будут работать в том числе в ассоциированных школах "Сириуса", - добавила Шмелева. Кроме того, она предложила рассмотреть возможность выделения грантов региональным центрам "Сириуса" на повышение квалификации педагогов и по итогам года центрам, которые развивают самые лучшие практики и привлекают к квалификации все больше и больше педагогов.

https://ria.ru/20231004/talant-1900533309.html

https://ria.ru/20231004/sirius-1900553075.html

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общество, россия, москва, елена шмелева, владимир путин, сочи, образовательный центр "сириус"