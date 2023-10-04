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Поддержка по всем направлениям: как столица помогает бизнесу

Поддержка по всем направлениям: как столица помогает бизнесу - РИА Новости, 04.10.2023

Поддержка по всем направлениям: как столица помогает бизнесу

Малый и средний бизнес сегодня является одним из главных драйверов экономики страны. В трудное время пандемии и последовавшей затем мощной санкционной атаки... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:37

2023-10-04T16:37

2023-10-04T16:43

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Малый и средний бизнес сегодня является одним из главных драйверов экономики страны. В трудное время пандемии и последовавшей затем мощной санкционной атаки именно некрупные предприниматели показали наибольшую гибкость, приспособляемость и инициативность. Они придумали, внедрили и развили новые модели ведения бизнеса, с успехом заменив во многих отраслях ушедших зарубежных игроков. И всё это время государство на всех уровнях старалось помогать бизнесу, разрабатывая и расширяя меры поддержки. Лидерство в этой сфере несомненно держит российская столица, которая к федеральным мерам поддержки добавила множество своих, о которых мы здесь и расскажем.Льготные займыБольшинство представителей малого и среднего бизнеса заинтересованы прежде всего в финансовых мерах поддержки, широкий спектр которых сегодня разработан правительством Москвы. Так, в дополнение к федеральным программам льготного кредитования столица предлагает свои.На инвестиционные целиПравительство Москвы совместно с Корпорацией МСП и МСП Банком разработало программу льготного кредитования для компаний, реализующих инвестиционные проекты в сферах науки, промышленности и ИТ. Кредитный лимит - 300 миллионов рублей, срок – до 7 лет, льготный период - 3 года, льготная ставка - 3% годовых. Полученные средства можно направить на модернизацию и расширение производства, приобретение нового оборудования и производственных площадей.Получить льготный инвестиционный кредит могут МСП, имеющие статус участника Московского инновационного кластера (МИК):Под залог интеллектуальной собственностиФонд "Московский инновационный кластер" совместно с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и банками партнерами (МСП Банк, Сбербанк и ВТБ) запустили пилотный проект по кредитованию московских субъектов МСП под залог их исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Кредитование осуществляется на оборотные цели, кредитный лимит - 50 миллионов рублей, ставка - до 3,5% годовых.Эта программа предназначена для небольших стартапов, обладающих исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Срок существования компании не должен превышать 5 лет, и она не должна осуществлять производство в значительном объеме. Компания должна реализовывать свои проекты в высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, станкостроение, фармацевтика) с использованием инноваций или технологий, позволяющих вывести на рынок новый, улучшенный или импортозамещающий продукт.На венчурные проектыЭта программа предназначена для участников МИК с проектами в приоритетных отраслях экономики и наличием MVP (Minimal Viable Product - минимально жизнеспособный продукт). Кредитование производится без залога имущества или интеллектуальной собственности. Программу реализуют Корпорация МСП, ее дочерний МСП Банк, а также Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, которые предоставляют поручительство до 90% от суммы основного долга. В свою очередь, правительство Москвы будет компенсировать 15% от суммы основного долга. Кредитный лимит - 30 миллионов рублей, льготная ставка - до 10% годовых, льготный период - первые 6 месяцев.СубсидииСреди финансовых мер поддержки, предоставляемых правительством Москвы, также предлагаются субсидии, которые выделяются городом на возмещение некоторых видов затрат малых и средних предпринимателей. Программы субсидий постоянно дополняются и актуализируются в зависимости от потребностей бизнеса.Субсидии для экспортеровМосква готова возместить предпринимателям, ведущим экспортную деятельность, затраты на сертификацию продукции, продающейся за рубеж. Среди них стоимость подтверждения соответствия товаров/услуг в организациях иностранного государства, стоимость перевода документов, сертификационных испытаний, сертификации производства и так далее. При этом размер субсидии не должен превышать 50% выручки от реализации товаров за рубеж. Аналогичным образом экспортерам возмещаются затраты на сертификацию систем менеджмента, а также на получение патентов и свидетельств на интеллектуальную собственность.Также предусмотрена субсидия на адаптацию продукции столичных экспортеров за рубежом. Возмещается стоимость адаптации технической, тендерной, конкурсной документации и лицензионных соглашений, включая их перевод на иностранный язык. Также предпринимателю возместят стоимость разработки маркетинговой стратегии по выходу на зарубежные рынки, разработки и перевода рекламных, учебно-методических материалов, стоимость разработки дизайна, интерфейса ИТ-продукции, дублирования аудиовизуальной продукции и изготовления субтитров. Размер субсидии не может составлять более 50% выручки от реализации товаров.Для московских экспортеров также предусмотрена субсидия на возмещение затрат по перевозке товаров из РФ до конечного пункта на территории иностранного государства. Сюда включается стоимость самой перевозки, экспедиторских услуг, погрузочно-разгрузочных работ, временного хранения товаров, таможенного оформления и страхования груза. Сумма возмещения может составлять не более 20% от стоимости партии товара и не более трех миллионов рублей.Субсидии на обучениеЗатраты на обучение сотрудников городские власти готовы возместить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим договоры с лицензированными образовательными организациями. Размер субсидии не может превышать 120 тысяч рублей в год на одного обучающегося, а также должен составлять не более 95% затрат на обучение и не более 10 миллионов рублей.Субсидии на участие в выставкахТакже Москва готова возместить предпринимателям до 50% затрат на участие в выставках, конкурсах и фестивалях. Размер субсидии - до 350 тысяч рублей для мероприятий на территории России и до 700 тысяч рублей – для зарубежных выставок. При этом можно компенсировать расходы на участие сразу в нескольких выставках, фестивалях и конкурсах.Субсидия для инноваторовДля некоторых видов бизнеса предусмотрена субсидия из столичного бюджета, возмещающая малому бизнесу часть затрат на уплату процентов по банковским кредитам. Получить ее могут юридические лица, которые являются управляющими компаниями инновационных научно-технологических центров, технопарков, индустриальных парков, а также реализующие инвестиционные приоритетные проекты города по созданию технопарка, индустриального парка или промышленного комплекса.Периодически столичный департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) объявляет прием заявок и на получение других субсидий: например, на возмещение отдельных видов затрат предприятиям общепита, гостиницам, коворкингам, частным предприятиям образования и досуга, предпринимателям, ведущим бизнес по договору франшизы и так далее. Актуальные предложения на получение субсидий можно увидеть на официальном сайте ДПИР.Правильные грантыДругим инструментом поддержки бизнеса являются гранты. Если субсидии компенсируют ранее понесенные предпринимателем расходы, то гранты выделяются на будущие расходы, связанные с развитием бизнеса. И здесь особое внимание московское правительство уделяет тем предпринимателям, которые развивают свой бизнес в русле самых передовых мировых трендов. Это компании, работающие в сфере высоких технологий, научно-технические и инновационные предприятия, различные цифровые стартапы. Такие компании могут претендовать на получение грантов в первую очередь.Грант на проценты по кредитуОдним из популярных является грант правительства Москвы на выплату процентов по кредитам, взятым предпринимателем на развитие деятельности и (или) приобретение оборудования. Он предоставляется зарегистрированным в столице субъектам МСП, которые являются участниками Московского инновационного кластера (МИК). Цель гранта – поддержать деятельность МСП в обрабатывающих и высокотехнологичных отраслях, кредитный лимит - не более 30 миллионов рублей в год.Грант на приобретение оборудованияЭтот грант также предоставляется участникам МИК, осуществляющим основную деятельность в высокотехнологичных или обрабатывающих отраслях. Грант компенсирует до 50% стоимости отечественного и до 35% - импортного оборудования, его максимальный размер также не должен превышать 30 миллионов рублей в год.Грант на лизингЕще один вид гранта предполагает помощь города в осуществлении предпринимателями из Московского инновационного кластера платежей по договорам лизинга оборудования. Максимальный размер гранта - не более 30 миллионов рублей в год, он компенсирует до 50% затрат на лизинговые платежи за отечественное оборудование и до 35% - за импортное оборудование. Обязательным является условие о переходе оборудования по завершении исполнения договора лизинга в собственность участника кластера.Грант на "пилоты"Участникам МИК также может выдаваться грант на проведение пилотных тестирований инновационных решений, который призван помочь разработчикам устранить выявленные проблемы, оценить рыночный потенциал и в сжатые сроки вывести продукт на рынок. Размер гранта составляет до 2 миллионов рублей на каждое тестирование инновационного решения, проводимое на базе городских объектов.Грант на импортозамещениеЭта выплата предоставляется участникам МИК на создание импортозамещающих производств товаров и услуг, необходимых жителям города, в различных сферах – от здравоохранения до ЖКХ. Размер гранта - до 100 миллионов рублей. Можно за счет города частично компенсировать затраты на приобретение объекта капитального строительства, оборудования, ПО, прав на результаты интеллектуальной деятельности, оплату труда работников, подключение к системам инженерно-технического обеспечения.Москва ручаетсяЧасто бывает так, что у малого предприятия не хватает залогового обеспечения, чтобы получить кредит или заключить лизинговый договор. В этом случае за него поручителем выступит Москва в лице столичного Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Поручительство можно получить по кредитам и займам, по лизингу, факторингу, по банковской гарантии, а также по аккредитивам. По самым популярным инструментам – кредитам, займам и лизингу - размер поручительства составляет до 70% от суммы договора, но не более 100 миллионов рублей.Выход на фондовый рынокЕще одну возможность привлечения заемного финансирования дает субъектам МСП фондовый рынок. Поэтому развитие инструментов фондового рынка для субъектов МСП выделено как важная мера в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Выход компании на фондовый рынок дает ей ряд преимуществ, среди которых более гибкое управление долгом, повышение узнаваемости бренда компании, возможность кредитования без залога, диверсификация источников финансирования.С целью помочь небольшому предприятию выйти с размещением собственных ценных бумаг нацпроектом предусмотрен ряд мер поддержки. Это субсидирование расходов при размещении и на выплату купонного дохода, участие институтов развития в качестве якорных инвесторов, а также гарантии Корпорации МСП на выпуск облигаций. Кроме того, дебютирующему эмитенту помогут с аналитикой, маркетингом, а также обеспечат льготные тарифы за пользование биржевой инфраструктурой.

https://ria.ru/20230818/msp-1890800990.html

https://ria.ru/20230627/moskva-1880628195.html

https://ria.ru/20230227/lizing-1854515567.html

https://ria.ru/20230209/poruchitelstvo-1850898374.html

https://ria.ru/20221219/predprinimatel-1839703803.html

https://ria.ru/20230413/kredit-1864994505.html

https://ria.ru/20220211/subsidii-1772345993.html

https://ria.ru/20230904/stavka-1894055497.html

https://ria.ru/20230718/poruchitelstvo-1884721117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, мсп банк, москва, россия, экономика, поддержка бизнеса