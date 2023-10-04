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Около 500 российских военных находятся в плену на Украине, сообщил Пушилин

Около 500 российских военных находятся в плену на Украине, сообщил Пушилин - РИА Новости, 04.10.2023

Около 500 российских военных находятся в плену на Украине, сообщил Пушилин

На Украине в плену находятся примерно 500 российских военнослужащих, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:12

2023-10-04T11:12

2023-10-04T12:22

в мире

денис пушилин

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На Украине в плену находятся примерно 500 российских военнослужащих, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Российских военнослужащих находится на Украине (в плену. — Прим. ред.) в районе 500 человек. Эта цифра примерная, потому что очень трудно найти подтверждение", — сказал политик.По его словам, в российском же плену находятся тысячи человек.Пушилин добавил, что раньше стороны обменивались информацией, но сейчас получить сведения гораздо труднее, так как "Украине не нужно ничего этого".Москва и Киев регулярно проводят обмены пленными. Так, в июне российское Минобороны сообщило о возвращении 94 военнослужащих, а в апреле, по данным ведомства, в страну вернулись более ста человек.

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, денис пушилин, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф