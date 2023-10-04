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Около 500 российских военных находятся в плену на Украине, сообщил Пушилин - РИА Новости, 04.10.2023
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11:12 04.10.2023 (обновлено: 12:22 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/plen-1900359445.html
Около 500 российских военных находятся в плену на Украине, сообщил Пушилин
Около 500 российских военных находятся в плену на Украине, сообщил Пушилин - РИА Новости, 04.10.2023
Около 500 российских военных находятся в плену на Украине, сообщил Пушилин
На Украине в плену находятся примерно 500 российских военнослужащих, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:12
2023-10-04T12:22
в мире
денис пушилин
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На Украине в плену находятся примерно 500 российских военнослужащих, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Российских военнослужащих находится на Украине (в плену. — Прим. ред.) в районе 500 человек. Эта цифра примерная, потому что очень трудно найти подтверждение", — сказал политик.По его словам, в российском же плену находятся тысячи человек.Пушилин добавил, что раньше стороны обменивались информацией, но сейчас получить сведения гораздо труднее, так как "Украине не нужно ничего этого".Москва и Киев регулярно проводят обмены пленными. Так, в июне российское Минобороны сообщило о возвращении 94 военнослужащих, а в апреле, по данным ведомства, в страну вернулись более ста человек.
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в мире, денис пушилин, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
В мире, Денис Пушилин, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Около 500 российских военных находятся в плену на Украине, сообщил Пушилин

Пушилин: около 500 российских военных находятся в украинском плену

© РИА Новости/Минобороны РФВозвращение российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Кадр видео
Возвращение российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Кадр видео
© РИА Новости/Минобороны РФ
Возвращение российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На Украине в плену находятся примерно 500 российских военнослужащих, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Российских военнослужащих находится на Украине (в плену. — Прим. ред.) в районе 500 человек. Эта цифра примерная, потому что очень трудно найти подтверждение", — сказал политик.
По его словам, в российском же плену находятся тысячи человек.
Пушилин добавил, что раньше стороны обменивались информацией, но сейчас получить сведения гораздо труднее, так как "Украине не нужно ничего этого".
Москва и Киев регулярно проводят обмены пленными. Так, в июне российское Минобороны сообщило о возвращении 94 военнослужащих, а в апреле, по данным ведомства, в страну вернулись более ста человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2023Посмотреть
 
В миреДенис ПушилинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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