https://ria.ru/20231004/pistorius-1900315529.html
Писториуса разозлил вопрос о возможности договориться с Россией
Писториуса разозлил вопрос о возможности договориться с Россией - РИА Новости, 04.10.2023
Писториуса разозлил вопрос о возможности договориться с Россией
Министр обороны Германии Борис Писториус пришел в ярость, услышав мнение, что конфликт на Украине можно было предотвратить, договорившись с Россией. Трансляция... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T03:01
2023-10-04T03:01
2023-10-04T11:41
в мире
украина
германия
россия
борис писториус
виталий кличко
олаф шольц
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус пришел в ярость, услышав мнение, что конфликт на Украине можно было предотвратить, договорившись с Россией. Трансляция велась на сайте правительства Германии.Во вторник Писториус проводил разговор с гражданами Германии, в ходе которого отвечал на их вопросы. Одним из последних вопрос задавал мужчина, который в начале своей реплики заявил, что он хочет задать вопрос, который "в Германии вообще нельзя задавать". В ответ Писториус тут же заметил, что задавать можно любой вопрос. "Это вы так говорите", - ответил мужчина.Далее мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине накануне начала специальной военной операции. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предлагал переговоры, о чем не сообщали немецкие СМИ. Далее ведущая прервала мужчину, сославшись на недостаток времени, на что тот указал на право выражать свое мнение."Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка", - сказал Писториус раздраженным тоном. После чего в зале прозвучали аплодисменты.Раздражают призывы к мируРанее Писториус заявил, что его раздражают призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной ценой отказа последней от Крыма или каких-либо еще территорий."Меня раздражает, когда я в авторитетной газете читаю комментарии, в которых говорится что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры, что Украина должна быть готова отказаться от Крыма... что есть возможность отделить несколько регионов на востоке. А русские, в свою очередь, пообещают больше не делать ничего плохого", - сказал он в ходе дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности.При этом министр предположил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще много лет, в настоящее время не видно признаков мирного урегулирования конфликтаСкандал с КличкоВ середине сентября Писториус эмоционально отреагировал на выраженную на повышенных тонах просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus.."К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?" - сказал с раздражением Писториус на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны.Таким образом министр отреагировал на просьбу сидевшего рядом на сцене Кличко — тот на ломаном немецком заявил о необходимости поставки данных ракет Киеву и назвал ошибкой то, что многие политики опасаются последующей эскалации конфликта.Писториус перечислил поставки Киеву разнообразного оружия, танков, ЗСУ Gepard и развертывание нового производства боеприпасов для установки, а также задался вопросом, почему эти достижения в поддержке Украины никак не отмечаются. "Зачем это постоянное акцентирование на мелком вопросе без указаний на то, какую невероятную поддержку мы уже предоставили?" - добавил глава минобороны.
https://ria.ru/20231004/vosstanie-1900311359.html
https://ria.ru/20231003/protest-1900216960.html
https://ria.ru/20231003/berbok-1900210477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, россия, борис писториус, виталий кличко, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Виталий Кличко, Олаф Шольц
Писториуса разозлил вопрос о возможности договориться с Россией
Борис Писториус со злостью ответил на идею договориться с Россией по Украине
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Министр обороны Германии Борис Писториус пришел в ярость, услышав мнение, что конфликт на Украине можно было предотвратить, договорившись с Россией. Трансляция велась на сайте
правительства Германии.
Во вторник Писториус проводил разговор с гражданами Германии, в ходе которого отвечал на их вопросы. Одним из последних вопрос задавал мужчина, который в начале своей реплики заявил, что он хочет задать вопрос, который "в Германии вообще нельзя задавать". В ответ Писториус тут же заметил, что задавать можно любой вопрос. "Это вы так говорите", - ответил мужчина.
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Далее мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц
не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине накануне начала специальной военной операции. По его словам, президент России Владимир Путин
неоднократно предлагал переговоры, о чем не сообщали немецкие СМИ. Далее ведущая прервала мужчину, сославшись на недостаток времени, на что тот указал на право выражать свое мнение.
«
"Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка", - сказал Писториус раздраженным тоном. После чего в зале прозвучали аплодисменты.
Раздражают призывы к миру
Ранее Писториус заявил, что его раздражают призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной ценой отказа последней от Крыма или каких-либо еще территорий.
"Меня раздражает, когда я в авторитетной газете читаю комментарии, в которых говорится что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры, что Украина должна быть готова отказаться от Крыма... что есть возможность отделить несколько регионов на востоке. А русские, в свою очередь, пообещают больше не делать ничего плохого", - сказал он в ходе дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности.
При этом министр предположил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще много лет, в настоящее время не видно признаков мирного урегулирования конфликта
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В середине сентября Писториус эмоционально отреагировал на выраженную на повышенных тонах просьбу мэра Киева
Виталия Кличко поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus..
"К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?" - сказал с раздражением Писториус на конференции в Мюнстере
, посвященной завершению Тридцатилетней войны.
Таким образом министр отреагировал на просьбу сидевшего рядом на сцене Кличко — тот на ломаном немецком заявил о необходимости поставки данных ракет Киеву и назвал ошибкой то, что многие политики опасаются последующей эскалации конфликта.
Писториус перечислил поставки Киеву разнообразного оружия, танков, ЗСУ Gepard и развертывание нового производства боеприпасов для установки, а также задался вопросом, почему эти достижения в поддержке Украины никак не отмечаются. "Зачем это постоянное акцентирование на мелком вопросе без указаний на то, какую невероятную поддержку мы уже предоставили?" - добавил глава минобороны.
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