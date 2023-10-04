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Опрос: около половины американцев призвали подтолкнуть Киев к переговорам - РИА Новости, 04.10.2023
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15:05 04.10.2023 (обновлено: 15:07 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/peregovory-1900453893.html
Опрос: около половины американцев призвали подтолкнуть Киев к переговорам
Опрос: около половины американцев призвали подтолкнуть Киев к переговорам - РИА Новости, 04.10.2023
Опрос: около половины американцев призвали подтолкнуть Киев к переговорам
Почти половина американцев считают, что США должны подталкивать Украину к переговорам, даже если ей придется отказаться от территориальных претензий, следует из РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:05
2023-10-04T15:07
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Почти половина американцев считают, что США должны подталкивать Украину к переговорам, даже если ей придется отказаться от территориальных претензий, следует из данных опроса Чикагского совета по глобальным вопросам. Согласно опросу, так считают 49% американцев. При этом среди сторонников Республиканской партии отметивших таким образом респондентов - 66%.В то же время 47% американцев заявили, что США должны помогать Украине столько, сколько потребуется, даже если американцам придется платить больше за газ и продовольствие. Доля американцев, придерживающихся этой точки зрения, снизилась с прошлого года на 10 процентных пунктов. Опрос проводился 7-18 сентября среди 3242 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет +/- два процентных пункта. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
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60
353
60
в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
Опрос: около половины американцев призвали подтолкнуть Киев к переговорам

Опрос: 49% американцев считают, что США должны подтолкнуть Украину к переговорам

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Почти половина американцев считают, что США должны подталкивать Украину к переговорам, даже если ей придется отказаться от территориальных претензий, следует из данных опроса Чикагского совета по глобальным вопросам.
Согласно опросу, так считают 49% американцев. При этом среди сторонников Республиканской партии отметивших таким образом респондентов - 66%.
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В то же время 47% американцев заявили, что США должны помогать Украине столько, сколько потребуется, даже если американцам придется платить больше за газ и продовольствие. Доля американцев, придерживающихся этой точки зрения, снизилась с прошлого года на 10 процентных пунктов.
Опрос проводился 7-18 сентября среди 3242 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет +/- два процентных пункта.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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