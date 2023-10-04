Опрос: около половины американцев призвали подтолкнуть Киев к переговорам
Опрос: 49% американцев считают, что США должны подтолкнуть Украину к переговорам
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Почти половина американцев считают, что США должны подталкивать Украину к переговорам, даже если ей придется отказаться от территориальных претензий, следует из данных опроса Чикагского совета по глобальным вопросам.
Согласно опросу, так считают 49% американцев. При этом среди сторонников Республиканской партии отметивших таким образом респондентов - 66%.
В то же время 47% американцев заявили, что США должны помогать Украине столько, сколько потребуется, даже если американцам придется платить больше за газ и продовольствие. Доля американцев, придерживающихся этой точки зрения, снизилась с прошлого года на 10 процентных пунктов.
Опрос проводился 7-18 сентября среди 3242 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет +/- два процентных пункта.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.