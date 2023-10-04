https://ria.ru/20231004/patrony-1900528609.html
США передали Украине около 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов
США передали Украине около 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов - РИА Новости, 04.10.2023
США передали Украине около 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов
США передали Украине порядка 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибром 7,62 миллиметра, заявило в среду Центральное... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:07
2023-10-04T19:07
2023-10-04T19:15
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США передали Украине порядка 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибром 7,62 миллиметра, заявило в среду Центральное командование американских вооруженных сил.Согласно заявлению командования, речь идет о боеприпасах, изъятых у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во время перехвата морского судна. Как отметили в CENTCOM, данные патроны предназначались для предположительно поддерживаемого Тегераном движения хуситов в Йемене."США полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами для противодействия потоку иранской помощи в сфере летальных вооружений в регионе всеми законными средствами, включая санкции США и ООН... Мы приложим все усилия, чтобы пролить свет на дестабилизирующую деятельность Ирана и положить ей конец", - подчеркнули в командовании американских ВС.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html
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сша, украина, иран, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Иран, В мире
США передали Украине около 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов
США передали ВСУ 1,1 млн конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия