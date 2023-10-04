https://ria.ru/20231004/pasporta-1900400753.html

В МИД рассказали, чем закончилась история с потерянными паспортами талибов

В МИД рассказали, чем закончилась история с потерянными паспортами талибов - РИА Новости, 04.10.2023

В МИД рассказали, чем закончилась история с потерянными паспортами талибов

В МИД РФ рассказали, что делегация движения "Талибан"* во время визита в Россию потеряла паспорта, но их быстро восстановили. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:28

2023-10-04T12:28

2023-10-04T12:28

в мире

афганистан

россия

казань

замир кабулов

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В МИД РФ рассказали, что делегация движения "Талибан"* во время визита в Россию потеряла паспорта, но их быстро восстановили. Талибы на прошлой неделе участвовали в заседании "московского формата" по Афганистану в Казани. Как рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов, афганская делегация потеряла сумку с паспортами. "Но благодаря оперативной работе наших коллег как мидовских, так и не мидовских, паспорта были восстановлены. Это все, что я знаю (про ситуацию - ред.)", - сказал Кабулов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В Казани в пятницу прошло пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны. Афганистан представляла делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве талибов Амир-Ханом Муттаки. Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230929/konsultatsii-1899181206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, россия, казань, замир кабулов