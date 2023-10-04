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В МИД рассказали, чем закончилась история с потерянными паспортами талибов - РИА Новости, 04.10.2023
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12:28 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/pasporta-1900400753.html
В МИД рассказали, чем закончилась история с потерянными паспортами талибов
В МИД рассказали, чем закончилась история с потерянными паспортами талибов - РИА Новости, 04.10.2023
В МИД рассказали, чем закончилась история с потерянными паспортами талибов
В МИД РФ рассказали, что делегация движения "Талибан"* во время визита в Россию потеряла паспорта, но их быстро восстановили. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:28
2023-10-04T12:28
в мире
афганистан
россия
казань
замир кабулов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В МИД РФ рассказали, что делегация движения "Талибан"* во время визита в Россию потеряла паспорта, но их быстро восстановили. Талибы на прошлой неделе участвовали в заседании "московского формата" по Афганистану в Казани. Как рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов, афганская делегация потеряла сумку с паспортами. "Но благодаря оперативной работе наших коллег как мидовских, так и не мидовских, паспорта были восстановлены. Это все, что я знаю (про ситуацию - ред.)", - сказал Кабулов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В Казани в пятницу прошло пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны. Афганистан представляла делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве талибов Амир-Ханом Муттаки. Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, россия, казань, замир кабулов
В мире, Афганистан, Россия, Казань, Замир Кабулов
В МИД рассказали, чем закончилась история с потерянными паспортами талибов

Кабулов: потерянные в России паспорта делегации талибов быстро восстановили

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В МИД РФ рассказали, что делегация движения "Талибан"* во время визита в Россию потеряла паспорта, но их быстро восстановили.
Талибы на прошлой неделе участвовали в заседании "московского формата" по Афганистану в Казани. Как рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов, афганская делегация потеряла сумку с паспортами.
«
"Но благодаря оперативной работе наших коллег как мидовских, так и не мидовских, паспорта были восстановлены. Это все, что я знаю (про ситуацию - ред.)", - сказал Кабулов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В Казани в пятницу прошло пятое заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, который включает афганских представителей и соседние страны. Афганистан представляла делегация талибов во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве талибов Амир-Ханом Муттаки.
Первое заседание "московского формата" по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Главной задачей "московского формата" было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Московский формат консультаций по Афганистану
29 сентября, 01:27
 
В миреАфганистанРоссияКазаньЗамир Кабулов
 
 
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