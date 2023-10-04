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В Новосибирске перестали работать паркоматы из-за санкций ЕС - РИА Новости, 04.10.2023
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09:01 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/parkomaty-1900333239.html
В Новосибирске перестали работать паркоматы из-за санкций ЕС
В Новосибирске перестали работать паркоматы из-за санкций ЕС - РИА Новости, 04.10.2023
В Новосибирске перестали работать паркоматы из-за санкций ЕС
Оплатить муниципальную платную парковку в Новосибирске через специальные терминалы – паркоматы в Новосибирске с 3 октября стало невозможно из-за санкций... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:01
2023-10-04T09:01
экономика
россия
новосибирск
евросоюз
анатолий локоть
санкции в отношении россии
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НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Оплатить муниципальную платную парковку в Новосибирске через специальные терминалы – паркоматы в Новосибирске с 3 октября стало невозможно из-за санкций Евросоюза, сообщили РИА Новости в среду в мэрии. В горадминистрации пояснили, что в рамках заключенного контракта на создание автоматизированной информационной системы управления платными парковками, разработчик выбрал паркоматы Parkeon Strada Pal французской компании Flowbird S.A.S. "В связи с введенными Европейским союзом санкциями, компанией Flowbird приостановлено обслуживание и работа лицензионного ПО на территории Российской Федерации, соответственно прием и возврат платежей через терминалы оплаты (паркомат) за нахождение транспортного средства на муниципальных платных парковках невозможен", - сообщили в пресс-центре со ссылкой на департамент транспорта и благоустроительного комплекса. Таким образом, с 3 октября на муниципальных платных парковках прием платежей через паркоматы оказался недоступен. Автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативными способами оплаты: смс-сообщением на номер 9878, через мобильное приложение "Горпарковки" или оплатить на сайте parking-54.ru. "Да, есть отрицательные последствия введенных санкций, перестало работать программное обеспечение, которое было приобретено для работы паркоматов за рубежом. Пока, действительно, есть возможность оплачивать только через мобильное приложение. Но в этом отношении городской ЦОДД (Центр организации дорожного движения – ред.) работает и, думаю, завтра они дадут исчерпывающий ответ на вопросы, как идет замена на отечественное ПО и каким путем будет решена эта проблема", - сказал журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231002/sanktsii-1900038870.html
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РИА Новости
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экономика, россия, новосибирск, евросоюз, анатолий локоть, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Новосибирск, Евросоюз, Анатолий Локоть, Санкции в отношении России
В Новосибирске перестали работать паркоматы из-за санкций ЕС

В Новосибирске перестали работать паркоматы из-за антироссийских санкций ЕС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Оплатить муниципальную платную парковку в Новосибирске через специальные терминалы – паркоматы в Новосибирске с 3 октября стало невозможно из-за санкций Евросоюза, сообщили РИА Новости в среду в мэрии.
В горадминистрации пояснили, что в рамках заключенного контракта на создание автоматизированной информационной системы управления платными парковками, разработчик выбрал паркоматы Parkeon Strada Pal французской компании Flowbird S.A.S.
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Норвегия ввела новые санкции против России
2 октября, 18:33
«
"В связи с введенными Европейским союзом санкциями, компанией Flowbird приостановлено обслуживание и работа лицензионного ПО на территории Российской Федерации, соответственно прием и возврат платежей через терминалы оплаты (паркомат) за нахождение транспортного средства на муниципальных платных парковках невозможен", - сообщили в пресс-центре со ссылкой на департамент транспорта и благоустроительного комплекса.
Таким образом, с 3 октября на муниципальных платных парковках прием платежей через паркоматы оказался недоступен. Автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативными способами оплаты: смс-сообщением на номер 9878, через мобильное приложение "Горпарковки" или оплатить на сайте parking-54.ru.
«
"Да, есть отрицательные последствия введенных санкций, перестало работать программное обеспечение, которое было приобретено для работы паркоматов за рубежом. Пока, действительно, есть возможность оплачивать только через мобильное приложение. Но в этом отношении городской ЦОДД (Центр организации дорожного движения – ред.) работает и, думаю, завтра они дадут исчерпывающий ответ на вопросы, как идет замена на отечественное ПО и каким путем будет решена эта проблема", - сказал журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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ЭкономикаРоссияНовосибирскЕвросоюзАнатолий ЛокотьСанкции в отношении России
 
 
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