В Новосибирске перестали работать паркоматы из-за санкций ЕС
В Новосибирске перестали работать паркоматы из-за антироссийских санкций ЕС
Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Оплатить муниципальную платную парковку в Новосибирске через специальные терминалы – паркоматы в Новосибирске с 3 октября стало невозможно из-за санкций Евросоюза, сообщили РИА Новости в среду в мэрии.
В горадминистрации пояснили, что в рамках заключенного контракта на создание автоматизированной информационной системы управления платными парковками, разработчик выбрал паркоматы Parkeon Strada Pal французской компании Flowbird S.A.S.
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"В связи с введенными Европейским союзом санкциями, компанией Flowbird приостановлено обслуживание и работа лицензионного ПО на территории Российской Федерации, соответственно прием и возврат платежей через терминалы оплаты (паркомат) за нахождение транспортного средства на муниципальных платных парковках невозможен", - сообщили в пресс-центре со ссылкой на департамент транспорта и благоустроительного комплекса.
Таким образом, с 3 октября на муниципальных платных парковках прием платежей через паркоматы оказался недоступен. Автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативными способами оплаты: смс-сообщением на номер 9878, через мобильное приложение "Горпарковки" или оплатить на сайте parking-54.ru.
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"Да, есть отрицательные последствия введенных санкций, перестало работать программное обеспечение, которое было приобретено для работы паркоматов за рубежом. Пока, действительно, есть возможность оплачивать только через мобильное приложение. Но в этом отношении городской ЦОДД (Центр организации дорожного движения – ред.) работает и, думаю, завтра они дадут исчерпывающий ответ на вопросы, как идет замена на отечественное ПО и каким путем будет решена эта проблема", - сказал журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.