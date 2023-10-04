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В Москве закрыли парк Горького из-за непогоды - РИА Новости, 04.10.2023
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15:37 04.10.2023 (обновлено: 17:28 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/park-1900466894.html
В Москве закрыли парк Горького из-за непогоды
В Москве закрыли парк Горького из-за непогоды - РИА Новости, 04.10.2023
В Москве закрыли парк Горького из-за непогоды
Парк Горького сообщил, что временно закрывается из-за непогоды в Москве. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:37
2023-10-04T17:28
москва
общество
петр бирюков
дед мороз
мосгорпарк
музеон
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Парк Горького сообщил, что временно закрывается из-за непогоды в Москве."Погода совсем не радует: Парк Горького временно закрывается", - говорится в Telegram-канале парка.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка, отдельные парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом, среди них парк искусств "Музеон", сад "Эрмитаж", парк "Горка", Перовский парк, парк у прудов "Радуга", зона отдыха "Терлецкая дубрава", Таганский парк, детский парк имени Н. Н. Прямикова, парк "Кузьминки", усадьба Люблино, Московская усадьба Деда Мороза, зона отдыха "Борисовские пруды".Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад, также организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием смс-сообщений, каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.
https://ria.ru/20230812/park-1889505827.html
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москва, общество, петр бирюков, дед мороз, мосгорпарк, музеон
Москва, Общество, Петр Бирюков, Дед Мороз, Мосгорпарк, Музеон
В Москве закрыли парк Горького из-за непогоды

В Москве временно закрыли парк Горького из-за плохой погоды

© РИА НовостиОбстановка в Парке Горького в Москве
Обстановка в Парке Горького в Москве
© РИА Новости
Обстановка в Парке Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Парк Горького сообщил, что временно закрывается из-за непогоды в Москве.
"Погода совсем не радует: Парк Горького временно закрывается", - говорится в Telegram-канале парка.
Отдыхающие на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Парк культуры и отдыха имени М. Горького
12 августа, 02:32
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка, отдельные парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом, среди них парк искусств "Музеон", сад "Эрмитаж", парк "Горка", Перовский парк, парк у прудов "Радуга", зона отдыха "Терлецкая дубрава", Таганский парк, детский парк имени Н. Н. Прямикова, парк "Кузьминки", усадьба Люблино, Московская усадьба Деда Мороза, зона отдыха "Борисовские пруды".
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад, также организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием смс-сообщений, каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.
Рабочие во время завершения работ над мостом, установленным между островом Балчуг и Парком Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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15 сентября, 13:49
 
МоскваОбществоПетр БирюковДед МорозМосгорпаркМузеон
 
 
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