https://ria.ru/20231004/otstavka-1900315289.html
Палата представителей США отправила своего спикера Маккарти в отставку
Палата представителей США отправила своего спикера Маккарти в отставку - РИА Новости, 04.10.2023
Палата представителей США отправила своего спикера Маккарти в отставку
Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T03:00
2023-10-04T03:00
2023-10-04T09:43
в мире
сша
украина
северная каролина
кевин маккарти
джо байден
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти.За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210.С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна — приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.Временный спикерВременным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, объявили в законодательном органе.Как пояснили законодателям после голосования, которым с поста спикера сняли Кевина Маккарти, по правилам временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер: тот назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке."Первое имя в предоставленном клерку списке — Патрик Макгенри из Северной Каролины", — было объявлено в палате.Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного.Желающих нетСам Маккарти после решения палаты представителей о его отставке с поста спикера не будет претендовать на эту позицию вновь, передает радио NPR.Конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку Маккарти, также заявил об отсутствии желания занять его место.Недельный перерывПалата представителей США после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться в следующую среду, сообщает газета The Washington Post."Палата представителей закончила работу на этой неделе. Законодатели вернутся во вторник, у республиканцев будет форум (о новых кандидатах. — Прим. ред.), ожидается, что выборы нового спикера пройдут в среду", — сообщает газета со ссылкой на республиканцев, присутствовавших на обсуждении вопроса.
https://ria.ru/20231004/ssha-1900312849.html
https://ria.ru/20231003/makkarti-1900149935.html
https://ria.ru/20231003/makkarti-1900083154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, северная каролина, кевин маккарти, джо байден
В мире, США, Украина, Северная Каролина, Кевин Маккарти, Джо Байден
Палата представителей США отправила своего спикера Маккарти в отставку
Кевина Маккарти сняли с поста спикера палаты представителей конгресса США
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти.
За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210.
С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна — приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом
"секретную сделку" о финансировании Украины
.
Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.
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Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.
Временным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина
Патрик Макгенри, объявили в законодательном органе.
Как пояснили законодателям после голосования, которым с поста спикера сняли Кевина Маккарти, по правилам временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер: тот назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке.
"Первое имя в предоставленном клерку списке — Патрик Макгенри из Северной Каролины", — было объявлено в палате.
Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного.
В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом
Сам Маккарти после решения палаты представителей о его отставке с поста спикера не будет претендовать на эту позицию вновь, передает радио NPR
.
Конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку Маккарти, также заявил об отсутствии желания занять его место.
Палата представителей США после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться в следующую среду, сообщает газета The Washington Post
.
"Палата представителей закончила работу на этой неделе. Законодатели вернутся во вторник, у республиканцев будет форум (о новых кандидатах. — Прим. ред.), ожидается, что выборы нового спикера пройдут в среду", — сообщает газета со ссылкой на республиканцев, присутствовавших на обсуждении вопроса.
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