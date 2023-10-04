Рейтинг@Mail.ru
Палата представителей США отправила своего спикера Маккарти в отставку - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 04.10.2023 (обновлено: 09:43 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/otstavka-1900315289.html
Палата представителей США отправила своего спикера Маккарти в отставку
Палата представителей США отправила своего спикера Маккарти в отставку - РИА Новости, 04.10.2023
Палата представителей США отправила своего спикера Маккарти в отставку
Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T03:00
2023-10-04T09:43
в мире
сша
украина
северная каролина
кевин маккарти
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874581418_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b84ddc258defc6cae6170d6ddea5f381.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти.За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210.С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна — приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.Временный спикерВременным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, объявили в законодательном органе.Как пояснили законодателям после голосования, которым с поста спикера сняли Кевина Маккарти, по правилам временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер: тот назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке."Первое имя в предоставленном клерку списке — Патрик Макгенри из Северной Каролины", — было объявлено в палате.Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного.Желающих нетСам Маккарти после решения палаты представителей о его отставке с поста спикера не будет претендовать на эту позицию вновь, передает радио NPR.Конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку Маккарти, также заявил об отсутствии желания занять его место.Недельный перерывПалата представителей США после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться в следующую среду, сообщает газета The Washington Post."Палата представителей закончила работу на этой неделе. Законодатели вернутся во вторник, у республиканцев будет форум (о новых кандидатах. — Прим. ред.), ожидается, что выборы нового спикера пройдут в среду", — сообщает газета со ссылкой на республиканцев, присутствовавших на обсуждении вопроса.
https://ria.ru/20231004/ssha-1900312849.html
https://ria.ru/20231003/makkarti-1900149935.html
https://ria.ru/20231003/makkarti-1900083154.html
сша
украина
северная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874581418_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ffbf15677f46de1a999dc48ae2fbaa3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, северная каролина, кевин маккарти, джо байден
В мире, США, Украина, Северная Каролина, Кевин Маккарти, Джо Байден
Палата представителей США отправила своего спикера Маккарти в отставку

Кевина Маккарти сняли с поста спикера палаты представителей конгресса США

© AP Photo / Patrick SemanskyБывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти
Бывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Бывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти.
За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210.
С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна — приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.
Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
"Позор": в США забили тревогу из-за свержения Маккарти
01:53
Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.

Временный спикер

Временным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, объявили в законодательном органе.
Как пояснили законодателям после голосования, которым с поста спикера сняли Кевина Маккарти, по правилам временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер: тот назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке.
"Первое имя в предоставленном клерку списке — Патрик Макгенри из Северной Каролины", — было объявлено в палате.
Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного.
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В конгрессе опровергли существование секретной сделки по Украине с Байденом
Вчера, 12:57

Желающих нет

Сам Маккарти после решения палаты представителей о его отставке с поста спикера не будет претендовать на эту позицию вновь, передает радио NPR.
Конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку Маккарти, также заявил об отсутствии желания занять его место.

Недельный перерыв

Палата представителей США после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться в следующую среду, сообщает газета The Washington Post.
"Палата представителей закончила работу на этой неделе. Законодатели вернутся во вторник, у республиканцев будет форум (о новых кандидатах. — Прим. ред.), ожидается, что выборы нового спикера пройдут в среду", — сообщает газета со ссылкой на республиканцев, присутствовавших на обсуждении вопроса.
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти во время выступления в Кнессете Израиля - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Спикер Маккарти с иронией отреагировал на прошение о своем отстранении
Вчера, 03:57
 
В миреСШАУкраинаСеверная КаролинаКевин МаккартиДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала