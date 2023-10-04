https://ria.ru/20231004/otstavka-1900315289.html

Палата представителей США отправила своего спикера Маккарти в отставку

Палата представителей США отправила своего спикера Маккарти в отставку - РИА Новости, 04.10.2023

Палата представителей США отправила своего спикера Маккарти в отставку

Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T03:00

2023-10-04T03:00

2023-10-04T09:43

в мире

сша

украина

северная каролина

кевин маккарти

джо байден

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти.За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210.С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна — приостановки работы федерального правительства. Он также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом.Временный спикерВременным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, объявили в законодательном органе.Как пояснили законодателям после голосования, которым с поста спикера сняли Кевина Маккарти, по правилам временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер: тот назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке."Первое имя в предоставленном клерку списке — Патрик Макгенри из Северной Каролины", — было объявлено в палате.Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного.Желающих нетСам Маккарти после решения палаты представителей о его отставке с поста спикера не будет претендовать на эту позицию вновь, передает радио NPR.Конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку Маккарти, также заявил об отсутствии желания занять его место.Недельный перерывПалата представителей США после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться в следующую среду, сообщает газета The Washington Post."Палата представителей закончила работу на этой неделе. Законодатели вернутся во вторник, у республиканцев будет форум (о новых кандидатах. — Прим. ред.), ожидается, что выборы нового спикера пройдут в среду", — сообщает газета со ссылкой на республиканцев, присутствовавших на обсуждении вопроса.

https://ria.ru/20231004/ssha-1900312849.html

https://ria.ru/20231003/makkarti-1900149935.html

https://ria.ru/20231003/makkarti-1900083154.html

сша

украина

северная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, сша, украина, северная каролина, кевин маккарти, джо байден