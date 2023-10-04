https://ria.ru/20231004/otravlenie-1900469346.html

В Польше около 20 школьников пострадали из-за возгорания мобильника

В Польше около 20 школьников пострадали из-за возгорания мобильника - РИА Новости, 04.10.2023

В Польше около 20 школьников пострадали из-за возгорания мобильника

Почти 20 детей пострадали в пожаре возгорании мобильного телефона в начальной школе в Польше, сообщил журналистам пресс-секретарь Государственной... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:43

2023-10-04T15:43

2023-10-04T15:43

в мире

польша

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ВАРШАВА, 4 окт — РИА Новости. Почти 20 детей пострадали в пожаре возгорании мобильного телефона в начальной школе в Польше, сообщил журналистам пресс-секретарь Государственной противопожарной службы Марчин Табиш. "Самовозгорание мобильного телефона произошло в рюкзаке одного из студентов, когда в классе находились 18 учеников и учитель. В результате отравления "угарным газам" 18 детей почувствовали себя плохо, их эвакуировал учитель", - говорится в сообщении. Самовозгорание мобильного телефона в рюкзаке одного из учеников произошло в средней школе Польского города Тробки-Вельке. В момент пожара в классе находилось 18 человек и учитель. Благодаря оперативным действиям преподавателя удалось избежать более серьезных последствий. Также Табиш отметил, что этот учитель "потушил пожар и вынес рюкзак за пределы здания". Руководство школы принял решение эвакуировать все учреждение. Всего эвакуировано 363 человека, из них 341 ребенок и 22 сотрудника учреждения. В данный момент помещение проветривается, пожарные проверяют концентрацию опасных газов. В одном из классов выделен медицинский пункт, где бригада скорой медицинской помощи совместно с пожарными осматривает пострадавших детей, жалующихся на симптомы отравление угарным газом. На место происшествия прибыли четыре подразделения пожарных служб, а затем медицинская спасательная бригада. Учащиеся и сотрудники школы уже вернулись в здание.

https://ria.ru/20230201/metro-1848872147.html

https://ria.ru/20210518/telefon-1732736055.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша