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В Польше около 20 школьников пострадали из-за возгорания мобильника - РИА Новости, 04.10.2023
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15:43 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/otravlenie-1900469346.html
В Польше около 20 школьников пострадали из-за возгорания мобильника
В Польше около 20 школьников пострадали из-за возгорания мобильника - РИА Новости, 04.10.2023
В Польше около 20 школьников пострадали из-за возгорания мобильника
Почти 20 детей пострадали в пожаре возгорании мобильного телефона в начальной школе в Польше, сообщил журналистам пресс-секретарь Государственной... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:43
2023-10-04T15:43
в мире
польша
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ВАРШАВА, 4 окт — РИА Новости. Почти 20 детей пострадали в пожаре возгорании мобильного телефона в начальной школе в Польше, сообщил журналистам пресс-секретарь Государственной противопожарной службы Марчин Табиш. "Самовозгорание мобильного телефона произошло в рюкзаке одного из студентов, когда в классе находились 18 учеников и учитель. В результате отравления "угарным газам" 18 детей почувствовали себя плохо, их эвакуировал учитель", - говорится в сообщении. Самовозгорание мобильного телефона в рюкзаке одного из учеников произошло в средней школе Польского города Тробки-Вельке. В момент пожара в классе находилось 18 человек и учитель. Благодаря оперативным действиям преподавателя удалось избежать более серьезных последствий. Также Табиш отметил, что этот учитель "потушил пожар и вынес рюкзак за пределы здания". Руководство школы принял решение эвакуировать все учреждение. Всего эвакуировано 363 человека, из них 341 ребенок и 22 сотрудника учреждения. В данный момент помещение проветривается, пожарные проверяют концентрацию опасных газов. В одном из классов выделен медицинский пункт, где бригада скорой медицинской помощи совместно с пожарными осматривает пострадавших детей, жалующихся на симптомы отравление угарным газом. На место происшествия прибыли четыре подразделения пожарных служб, а затем медицинская спасательная бригада. Учащиеся и сотрудники школы уже вернулись в здание.
https://ria.ru/20230201/metro-1848872147.html
https://ria.ru/20210518/telefon-1732736055.html
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в мире, польша
В мире, Польша
В Польше около 20 школьников пострадали из-за возгорания мобильника

В Польше 18 детей отравились угарным газом из-за возгорания мобильника в классе

© Depositphotos.com / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Depositphotos.com / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 окт — РИА Новости. Почти 20 детей пострадали в пожаре возгорании мобильного телефона в начальной школе в Польше, сообщил журналистам пресс-секретарь Государственной противопожарной службы Марчин Табиш.
«
"Самовозгорание мобильного телефона произошло в рюкзаке одного из студентов, когда в классе находились 18 учеников и учитель. В результате отравления "угарным газам" 18 детей почувствовали себя плохо, их эвакуировал учитель", - говорится в сообщении.
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Самовозгорание мобильного телефона в рюкзаке одного из учеников произошло в средней школе Польского города Тробки-Вельке. В момент пожара в классе находилось 18 человек и учитель. Благодаря оперативным действиям преподавателя удалось избежать более серьезных последствий.
Также Табиш отметил, что этот учитель "потушил пожар и вынес рюкзак за пределы здания".
Руководство школы принял решение эвакуировать все учреждение. Всего эвакуировано 363 человека, из них 341 ребенок и 22 сотрудника учреждения.
В данный момент помещение проветривается, пожарные проверяют концентрацию опасных газов. В одном из классов выделен медицинский пункт, где бригада скорой медицинской помощи совместно с пожарными осматривает пострадавших детей, жалующихся на симптомы отравление угарным газом.
На место происшествия прибыли четыре подразделения пожарных служб, а затем медицинская спасательная бригада. Учащиеся и сотрудники школы уже вернулись в здание.
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