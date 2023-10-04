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"Еще более угрожающе": киевские власти впали в отчаяние - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/otchayanie-1900320177.html
"Еще более угрожающе": киевские власти впали в отчаяние
"Еще более угрожающе": киевские власти впали в отчаяние - РИА Новости, 04.10.2023
"Еще более угрожающе": киевские власти впали в отчаяние
Настроения в украинском правительстве характеризуются отчаянием в связи с недостаточным количеством поставляемых вооружений, об этом сообщает немецкая газета... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T05:40
2023-10-04T05:40
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
сша
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Настроения в украинском правительстве характеризуются отчаянием в связи с недостаточным количеством поставляемых вооружений, об этом сообщает немецкая газета Bild."Настроения в украинском правительстве переменчивы. Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой — отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений", — говорится в публикации.Военная поддержка Украины, как отмечается, не достигает того уровня, который позволил бы добиться успеха на фронте, в связи с чем контрнаступление проходит не так успешно, как ожидалось. При этом Россия, несмотря на санкции, значительно нарастила военное производство и может производить больше военной продукции, чем Запад."Ситуация для Украины в настоящее время стала не менее угрожающей, а еще более угрожающей", — констатировал автор статьи.В то же время один из членов украинского правительства в беседе с Bild заявил, Украина не будет вести переговоры, даже если давление со стороны западных стран продолжит усиливаться. Такое же мнение высказал в беседе с изданием один украинский дипломат, отметив необходимость продолжения контрнаступления."Нам нужны дальнейшие успехи до конца года, чтобы показать, что мы выигрываем эту войну", — заявил он.Ранее конгресс согласовал временный бюджет США, предотвратив перебои в финансировании правительства. В документ не вошла помощь Украине. Кроме того, в Штатах истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ, принятый главой Белого дома Джо Байденом 9 мая 2022 года.
https://ria.ru/20231004/vosstanie-1900311359.html
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в мире, германия, украина, россия, сша, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Еще более угрожающе": киевские власти впали в отчаяние

Bild: Киев впал в отчаяние из-за нехватки оружия и провала контрнаступления

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Настроения в украинском правительстве характеризуются отчаянием в связи с недостаточным количеством поставляемых вооружений, об этом сообщает немецкая газета Bild.
"Настроения в украинском правительстве переменчивы. Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой — отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений", — говорится в публикации.
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Военная поддержка Украины, как отмечается, не достигает того уровня, который позволил бы добиться успеха на фронте, в связи с чем контрнаступление проходит не так успешно, как ожидалось. При этом Россия, несмотря на санкции, значительно нарастила военное производство и может производить больше военной продукции, чем Запад.
«
"Ситуация для Украины в настоящее время стала не менее угрожающей, а еще более угрожающей", — констатировал автор статьи.
В то же время один из членов украинского правительства в беседе с Bild заявил, Украина не будет вести переговоры, даже если давление со стороны западных стран продолжит усиливаться. Такое же мнение высказал в беседе с изданием один украинский дипломат, отметив необходимость продолжения контрнаступления.
"Нам нужны дальнейшие успехи до конца года, чтобы показать, что мы выигрываем эту войну", — заявил он.
Ранее конгресс согласовал временный бюджет США, предотвратив перебои в финансировании правительства. В документ не вошла помощь Украине. Кроме того, в Штатах истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ, принятый главой Белого дома Джо Байденом 9 мая 2022 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияСШАДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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