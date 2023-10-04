https://ria.ru/20231004/otchayanie-1900320177.html

"Еще более угрожающе": киевские власти впали в отчаяние

"Еще более угрожающе": киевские власти впали в отчаяние - РИА Новости, 04.10.2023

"Еще более угрожающе": киевские власти впали в отчаяние

Настроения в украинском правительстве характеризуются отчаянием в связи с недостаточным количеством поставляемых вооружений, об этом сообщает немецкая газета... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T05:40

2023-10-04T05:40

2023-10-04T05:40

специальная военная операция на украине

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сша

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Настроения в украинском правительстве характеризуются отчаянием в связи с недостаточным количеством поставляемых вооружений, об этом сообщает немецкая газета Bild."Настроения в украинском правительстве переменчивы. Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой — отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений", — говорится в публикации.Военная поддержка Украины, как отмечается, не достигает того уровня, который позволил бы добиться успеха на фронте, в связи с чем контрнаступление проходит не так успешно, как ожидалось. При этом Россия, несмотря на санкции, значительно нарастила военное производство и может производить больше военной продукции, чем Запад."Ситуация для Украины в настоящее время стала не менее угрожающей, а еще более угрожающей", — констатировал автор статьи.В то же время один из членов украинского правительства в беседе с Bild заявил, Украина не будет вести переговоры, даже если давление со стороны западных стран продолжит усиливаться. Такое же мнение высказал в беседе с изданием один украинский дипломат, отметив необходимость продолжения контрнаступления."Нам нужны дальнейшие успехи до конца года, чтобы показать, что мы выигрываем эту войну", — заявил он.Ранее конгресс согласовал временный бюджет США, предотвратив перебои в финансировании правительства. В документ не вошла помощь Украине. Кроме того, в Штатах истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ, принятый главой Белого дома Джо Байденом 9 мая 2022 года.

https://ria.ru/20231004/vosstanie-1900311359.html

https://ria.ru/20231004/kiev-1900316468.html

германия

украина

россия

сша

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в мире, германия, украина, россия, сша, джо байден, вооруженные силы украины