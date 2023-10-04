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СМИ: США передадут Украине перехваченное на пути в Йемен иранское оружие - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 04.10.2023 (обновлено: 18:21 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/oruzhie-1900507488.html
СМИ: США передадут Украине перехваченное на пути в Йемен иранское оружие
СМИ: США передадут Украине перехваченное на пути в Йемен иранское оружие - РИА Новости, 04.10.2023
СМИ: США передадут Украине перехваченное на пути в Йемен иранское оружие
Вашингтон передаст Киеву крупную партию иранского вооружения, которую перехватили на пути в Йемен, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:50
2023-10-04T18:21
в мире
сша
украина
йемен
специальная военная операция на украине
киев
джо байден
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Вашингтон передаст Киеву крупную партию иранского вооружения, которую перехватили на пути в Йемен, сообщил телеканал CNN.&quot;США передадут Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников&quot;, — говорится в публикации.В январе американские и французские военные моряки перехватили в Оманском заливе судно, которое, предположительно, везло в Йемен партию оружия иранского происхождения. На борту они нашли свыше трех тысяч автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.В последнее время западные страны все чаще испытывают проблемы с военной поддержкой Украины. В начале недели газета Telegraph написала со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного, что Британия передала Киеву уже все вооружение, которое могла предоставить. По его словам, Лондон испытывает дефицит средств ПВО и артиллерийских боеприпасов.Как отметил в конце сентября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, у США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.В минувшее воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусмотрено выделение средств на нужды Киева.Как следует из анализа РИА Новости данных бюджета Украины, Киев лишился 24 миллиардов долларов из-за отказа Вашингтона включить помощь в свой временный бюджет — это столько же, сколько страна заработала бы за восемь месяцев.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900397093.html
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в мире, сша, украина, йемен, киев, джо байден, джон кирби
В мире, США, Украина, Йемен, Специальная военная операция на Украине, Киев, Джо Байден, Джон Кирби
СМИ: США передадут Украине перехваченное на пути в Йемен иранское оружие

CNN: США передадут Украине перехваченное на пути в Йемен иранское вооружение

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Вашингтон передаст Киеву крупную партию иранского вооружения, которую перехватили на пути в Йемен, сообщил телеканал CNN.
«

"США передадут Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников", — говорится в публикации.

В январе американские и французские военные моряки перехватили в Оманском заливе судно, которое, предположительно, везло в Йемен партию оружия иранского происхождения. На борту они нашли свыше трех тысяч автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.
В последнее время западные страны все чаще испытывают проблемы с военной поддержкой Украины. В начале недели газета Telegraph написала со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного, что Британия передала Киеву уже все вооружение, которое могла предоставить. По его словам, Лондон испытывает дефицит средств ПВО и артиллерийских боеприпасов.
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Как отметил в конце сентября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, у США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.
В минувшее воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусмотрено выделение средств на нужды Киева.
Как следует из анализа РИА Новости данных бюджета Украины, Киев лишился 24 миллиардов долларов из-за отказа Вашингтона включить помощь в свой временный бюджет — это столько же, сколько страна заработала бы за восемь месяцев.
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