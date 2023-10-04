https://ria.ru/20231004/oruzhie-1900507488.html

СМИ: США передадут Украине перехваченное на пути в Йемен иранское оружие

СМИ: США передадут Украине перехваченное на пути в Йемен иранское оружие - РИА Новости, 04.10.2023

СМИ: США передадут Украине перехваченное на пути в Йемен иранское оружие

Вашингтон передаст Киеву крупную партию иранского вооружения, которую перехватили на пути в Йемен, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:50

2023-10-04T17:50

2023-10-04T18:21

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украина

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специальная военная операция на украине

киев

джо байден

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Вашингтон передаст Киеву крупную партию иранского вооружения, которую перехватили на пути в Йемен, сообщил телеканал CNN."США передадут Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников", — говорится в публикации.В январе американские и французские военные моряки перехватили в Оманском заливе судно, которое, предположительно, везло в Йемен партию оружия иранского происхождения. На борту они нашли свыше трех тысяч автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.В последнее время западные страны все чаще испытывают проблемы с военной поддержкой Украины. В начале недели газета Telegraph написала со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного, что Британия передала Киеву уже все вооружение, которое могла предоставить. По его словам, Лондон испытывает дефицит средств ПВО и артиллерийских боеприпасов.Как отметил в конце сентября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, у США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.В минувшее воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусмотрено выделение средств на нужды Киева.Как следует из анализа РИА Новости данных бюджета Украины, Киев лишился 24 миллиардов долларов из-за отказа Вашингтона включить помощь в свой временный бюджет — это столько же, сколько страна заработала бы за восемь месяцев.

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900397093.html

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html

сша

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киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, йемен, киев, джо байден, джон кирби