СМИ: США передадут Украине перехваченное на пути в Йемен иранское оружие
CNN: США передадут Украине перехваченное на пути в Йемен иранское вооружение
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Вашингтон передаст Киеву крупную партию иранского вооружения, которую перехватили на пути в Йемен, сообщил телеканал CNN.
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"США передадут Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников", — говорится в публикации.
В январе американские и французские военные моряки перехватили в Оманском заливе судно, которое, предположительно, везло в Йемен партию оружия иранского происхождения. На борту они нашли свыше трех тысяч автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.
В последнее время западные страны все чаще испытывают проблемы с военной поддержкой Украины. В начале недели газета Telegraph написала со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного, что Британия передала Киеву уже все вооружение, которое могла предоставить. По его словам, Лондон испытывает дефицит средств ПВО и артиллерийских боеприпасов.
Как отметил в конце сентября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, у США остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.
В минувшее воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусмотрено выделение средств на нужды Киева.
Как следует из анализа РИА Новости данных бюджета Украины, Киев лишился 24 миллиардов долларов из-за отказа Вашингтона включить помощь в свой временный бюджет — это столько же, сколько страна заработала бы за восемь месяцев.