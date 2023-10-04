https://ria.ru/20231004/opros-1900428971.html

Опрос: половина жителей Молдавии не знают, за кого голосовать на выборах

Опрос: половина жителей Молдавии не знают, за кого голосовать на выборах - РИА Новости, 04.10.2023

Опрос: половина жителей Молдавии не знают, за кого голосовать на выборах

Половина жителей Молдавии еще не решила, за кого из кандидатов будет голосовать через месяц на всеобщих местных выборах, свидетельствуют представленные в среду... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:40

2023-10-04T13:40

2023-10-04T13:40

в мире

молдавия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg

КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Половина жителей Молдавии еще не решила, за кого из кандидатов будет голосовать через месяц на всеобщих местных выборах, свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы. Жителей Молдавии попросили ответить на вопрос, знают ли они, за кого будут голосовать на местных выборах. Уже выбрали своих фаворитов 39,3% респондентов (41,4% в августе), не определились с выборов 50% опрошенных (46,4% ранее). Не смогли ответить на этот вопрос 10,7% участников опроса (12,2% ранее). Опрос проводился в период с 24 по 30 сентября, в нем приняли участие 1002 человека из 330 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать партию неконституционной. Парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки, а равнее во вторник он признал запрет парламента незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах, а парламент Молдавии принял в первом чтении изменения в Избирательный кодекс о запрете участвовать в выборах представителям партии "Шор". До конца дня эти поправки планируют принять и во втором чтении. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20231004/doverie-1900401304.html

https://ria.ru/20231004/opros-1900382397.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия