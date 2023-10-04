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Опрос: половина жителей Молдавии не знают, за кого голосовать на выборах - РИА Новости, 04.10.2023
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13:40 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/opros-1900428971.html
Опрос: половина жителей Молдавии не знают, за кого голосовать на выборах
Опрос: половина жителей Молдавии не знают, за кого голосовать на выборах - РИА Новости, 04.10.2023
Опрос: половина жителей Молдавии не знают, за кого голосовать на выборах
Половина жителей Молдавии еще не решила, за кого из кандидатов будет голосовать через месяц на всеобщих местных выборах, свидетельствуют представленные в среду... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:40
2023-10-04T13:40
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Половина жителей Молдавии еще не решила, за кого из кандидатов будет голосовать через месяц на всеобщих местных выборах, свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы. Жителей Молдавии попросили ответить на вопрос, знают ли они, за кого будут голосовать на местных выборах. Уже выбрали своих фаворитов 39,3% респондентов (41,4% в августе), не определились с выборов 50% опрошенных (46,4% ранее). Не смогли ответить на этот вопрос 10,7% участников опроса (12,2% ранее). Опрос проводился в период с 24 по 30 сентября, в нем приняли участие 1002 человека из 330 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать партию неконституционной. Парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки, а равнее во вторник он признал запрет парламента незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах, а парламент Молдавии принял в первом чтении изменения в Избирательный кодекс о запрете участвовать в выборах представителям партии "Шор". До конца дня эти поправки планируют принять и во втором чтении. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20231004/doverie-1900401304.html
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в мире, молдавия, россия
В мире, Молдавия, Россия
Опрос: половина жителей Молдавии не знают, за кого голосовать на выборах

iData: почти 61% жителей Молдавии не знают, за кого голосовать на выборах

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Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Половина жителей Молдавии еще не решила, за кого из кандидатов будет голосовать через месяц на всеобщих местных выборах, свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.
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Жителей Молдавии попросили ответить на вопрос, знают ли они, за кого будут голосовать на местных выборах. Уже выбрали своих фаворитов 39,3% респондентов (41,4% в августе), не определились с выборов 50% опрошенных (46,4% ранее). Не смогли ответить на этот вопрос 10,7% участников опроса (12,2% ранее).
Опрос проводился в период с 24 по 30 сентября, в нем приняли участие 1002 человека из 330 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать партию неконституционной. Парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки, а равнее во вторник он признал запрет парламента незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах, а парламент Молдавии принял в первом чтении изменения в Избирательный кодекс о запрете участвовать в выборах представителям партии "Шор". До конца дня эти поправки планируют принять и во втором чтении.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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