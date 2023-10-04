https://ria.ru/20231004/opros-1900370459.html

Опрос показал низкий уровень доверия граждан Эстонии к правительству страны

Опрос показал низкий уровень доверия граждан Эстонии к правительству страны - РИА Новости, 04.10.2023

Опрос показал низкий уровень доверия граждан Эстонии к правительству страны

Доверие жителей Эстонии к правительству и парламенту в сентябре упало до самого низкого уровня за последние годы, эти данные приводятся в опубликованном в среду РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:34

2023-10-04T11:34

2023-10-04T11:34

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эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Доверие жителей Эстонии к правительству и парламенту в сентябре упало до самого низкого уровня за последние годы, эти данные приводятся в опубликованном в среду опросе, проведенном социологической фирмой Turu-uuringute по заказу государственной канцелярии. "Доля жителей Эстонии, доверяющих правительству, снизилась с 48% в мае, когда проводился предыдущий аналогичный опрос, до 38% в сентябре. Доля не доверяющих правительству жителей выросла с 47% до 57%. Еще 5% опрошенных затруднились с ответом", - говорится в сообщении на сайте госканцелярии. Парламенту в сентябре доверяло 32% населения. Не доверяли - 62%. Еще 6% опрошенных затруднились или не захотели выразить свое мнение. По сравнению с сентябрем доверие к парламенту снизилось на 13%. Госканцелярия отмечает, что доверие к правительству и парламенту упало до самого низкого уровня за последние годы. Опрос проводился с 7 по 12 сентября, в нем приняли участие 1510 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет.

https://ria.ru/20231004/opros-1900355064.html

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в мире, эстония