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Опрос показал низкий уровень доверия граждан Эстонии к правительству страны - РИА Новости, 04.10.2023
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11:34 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/opros-1900370459.html
Опрос показал низкий уровень доверия граждан Эстонии к правительству страны
Опрос показал низкий уровень доверия граждан Эстонии к правительству страны - РИА Новости, 04.10.2023
Опрос показал низкий уровень доверия граждан Эстонии к правительству страны
Доверие жителей Эстонии к правительству и парламенту в сентябре упало до самого низкого уровня за последние годы, эти данные приводятся в опубликованном в среду РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:34
2023-10-04T11:34
в мире
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Доверие жителей Эстонии к правительству и парламенту в сентябре упало до самого низкого уровня за последние годы, эти данные приводятся в опубликованном в среду опросе, проведенном социологической фирмой Turu-uuringute по заказу государственной канцелярии. "Доля жителей Эстонии, доверяющих правительству, снизилась с 48% в мае, когда проводился предыдущий аналогичный опрос, до 38% в сентябре. Доля не доверяющих правительству жителей выросла с 47% до 57%. Еще 5% опрошенных затруднились с ответом", - говорится в сообщении на сайте госканцелярии. Парламенту в сентябре доверяло 32% населения. Не доверяли - 62%. Еще 6% опрошенных затруднились или не захотели выразить свое мнение. По сравнению с сентябрем доверие к парламенту снизилось на 13%. Госканцелярия отмечает, что доверие к правительству и парламенту упало до самого низкого уровня за последние годы. Опрос проводился с 7 по 12 сентября, в нем приняли участие 1510 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет.
https://ria.ru/20231004/opros-1900355064.html
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в мире, эстония
В мире, Эстония
Опрос показал низкий уровень доверия граждан Эстонии к правительству страны

Turu-uuringute: доверие граждан Эстонии к власти сильно упало в сентябре

© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии около здания Таллинской ратуши
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Доверие жителей Эстонии к правительству и парламенту в сентябре упало до самого низкого уровня за последние годы, эти данные приводятся в опубликованном в среду опросе, проведенном социологической фирмой Turu-uuringute по заказу государственной канцелярии.
"Доля жителей Эстонии, доверяющих правительству, снизилась с 48% в мае, когда проводился предыдущий аналогичный опрос, до 38% в сентябре. Доля не доверяющих правительству жителей выросла с 47% до 57%. Еще 5% опрошенных затруднились с ответом", - говорится в сообщении на сайте госканцелярии.
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Парламенту в сентябре доверяло 32% населения. Не доверяли - 62%. Еще 6% опрошенных затруднились или не захотели выразить свое мнение. По сравнению с сентябрем доверие к парламенту снизилось на 13%. Госканцелярия отмечает, что доверие к правительству и парламенту упало до самого низкого уровня за последние годы.
Опрос проводился с 7 по 12 сентября, в нем приняли участие 1510 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет.
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