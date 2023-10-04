https://ria.ru/20231004/opros-1900332310.html

Опрос: поляки отметили, что не должны помогать украинским беженцам деньгами

Опрос: поляки отметили, что не должны помогать украинским беженцам деньгами - РИА Новости, 04.10.2023

Опрос: поляки отметили, что не должны помогать украинским беженцам деньгами

Большинство поляков считают, что они не должны продолжать оказывать финансовую помощь украинским беженцам, проживающим в Польше, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T08:54

2023-10-04T08:54

2023-10-04T09:11

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ВАРШАВА, 4 окт — РИА Новости. Большинство поляков считают, что они не должны продолжать оказывать финансовую помощь украинским беженцам, проживающим в Польше, свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого лабораторией Pollster. "Большинство поляков считают, что мы не должны продолжать оказывать финансовую помощь украинским гражданам, проживающим в Польше, например, предоставляя им "500 плюс" (500 злотых (110 долларов), которые ежемесячно выплачиваются в Польше на каждого ребенка) и другие льготы", — говорится в сообщении. В ходе исследования респондентов спрашивали, стоит ли продолжать оказывать финансовую помощь. 36% респондентов ответили на этот вопрос "определенно нет", 24% — "скорее нет", 18% говорят "скорее да", 8% сказали "определенно да", а 14% ответили, что не знают. "Поляки помогают украинцам, но они все больше за то, чтобы помогать так, чтобы не навредить себе. Мы очень сочувствуем беженцам, но получается, что мы не можем закрывать глаза на собственные интересы", - сказал политолог профессор Казимеж Кик. Юыло отмечено, что поляки признают, что на изменение отношения поляков к украинцам повлияли заявления представителей польского правительства относительно импорта украинского зерна. "Кроме того, у нас растет отвращение к прибывающим иммигрантам по всей Европе", - подчеркивает Кик. Исследование проводилось 21-22 сентября 2023 года методом CATI и CAPI (компьютерное интервью и опрос респондента по телефону). В нем приняли участие 1015 взрослых граждан Польши.

https://ria.ru/20230907/opros-1894729183.html

https://ria.ru/20230928/ukraine-1899318872.html

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в мире, польша, украина