https://ria.ru/20231004/opeka-1900401505.html
Предварительную опеку над ребенком можно оформить онлайн в Подмосковье
Предварительную опеку над ребенком можно оформить онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 04.10.2023
Предварительную опеку над ребенком можно оформить онлайн в Подмосковье
В Московской области возможно оформление предварительной опеки над ребенком в онлайн-формате, это можно сделать на региональном портале госуслуг, сообщает... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:30
2023-10-04T12:30
2023-10-04T12:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
цифровизация
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Московской области возможно оформление предварительной опеки над ребенком в онлайн-формате, это можно сделать на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. В случае, если ребенок остался без попечения родителей и ему необходимо срочно назначить законного представителя для заботы о нем, орган опеки имеет возможность оперативно назначить опекуна. "Теперь оформить предварительную опеку можно электронно, раньше опекуну необходимо было подавать документы очно в МФЦ. С начала года на оформление предварительной опеки уже подали заявления более одной тысячи жителей. Чаще всего опекунами выступают близкие родственники ребенка", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что предварительная опека длится шесть месяцев, в некоторых случаях срок может продлиться до восьми месяцев. За это время кандидату в опекуны необходимо собрать документы для оформления постоянной опеки. Услуга предоставляется полностью электронно и доступна на подмосковном портале госуслуг. "Мы особое внимание уделяем цифровизации наших услуг - делая их удобными и проактивными", - пояснила Болатаева.
https://ria.ru/20231002/sotspomoschonlayn-1900002927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), цифровизация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Цифровизация
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Московской области возможно оформление предварительной опеки над ребенком в онлайн-формате, это можно сделать на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
В случае, если ребенок остался без попечения родителей и ему необходимо срочно назначить законного представителя для заботы о нем, орган опеки имеет возможность оперативно назначить опекуна.
«
"Теперь оформить предварительную опеку можно электронно, раньше опекуну необходимо было подавать документы очно в МФЦ. С начала года на оформление предварительной опеки уже подали заявления более одной тысячи жителей. Чаще всего опекунами выступают близкие родственники ребенка", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что предварительная опека длится шесть месяцев, в некоторых случаях срок может продлиться до восьми месяцев. За это время кандидату в опекуны необходимо собрать документы для оформления постоянной опеки. Услуга предоставляется полностью электронно и доступна на подмосковном портале госуслуг
.
"Мы особое внимание уделяем цифровизации наших услуг - делая их удобными и проактивными", - пояснила Болатаева.
Экстренную соцпомощь в Подмосковье теперь можно оформить онлайн