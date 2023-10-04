https://ria.ru/20231004/opeka-1900401505.html

Предварительную опеку над ребенком можно оформить онлайн в Подмосковье

Предварительную опеку над ребенком можно оформить онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 04.10.2023

Предварительную опеку над ребенком можно оформить онлайн в Подмосковье

В Московской области возможно оформление предварительной опеки над ребенком в онлайн-формате, это можно сделать на региональном портале госуслуг, сообщает... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:30

2023-10-04T12:30

2023-10-04T12:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

цифровизация

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Московской области возможно оформление предварительной опеки над ребенком в онлайн-формате, это можно сделать на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. В случае, если ребенок остался без попечения родителей и ему необходимо срочно назначить законного представителя для заботы о нем, орган опеки имеет возможность оперативно назначить опекуна. "Теперь оформить предварительную опеку можно электронно, раньше опекуну необходимо было подавать документы очно в МФЦ. С начала года на оформление предварительной опеки уже подали заявления более одной тысячи жителей. Чаще всего опекунами выступают близкие родственники ребенка", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что предварительная опека длится шесть месяцев, в некоторых случаях срок может продлиться до восьми месяцев. За это время кандидату в опекуны необходимо собрать документы для оформления постоянной опеки. Услуга предоставляется полностью электронно и доступна на подмосковном портале госуслуг. "Мы особое внимание уделяем цифровизации наших услуг - делая их удобными и проактивными", - пояснила Болатаева.

https://ria.ru/20231002/sotspomoschonlayn-1900002927.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), цифровизация