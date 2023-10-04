https://ria.ru/20231004/opek-1900448413.html

Комитет ОПЕК+ порекомендовал сохранить квоты на добычу нефти

Комитет ОПЕК+ порекомендовал сохранить квоты на добычу нефти - РИА Новости, 04.10.2023

Комитет ОПЕК+ порекомендовал сохранить квоты на добычу нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в среду подтвердил приверженность текущим условиям сделки и тем самым рекомендовал сохранить действующие квоты на... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:51

2023-10-04T14:51

2023-10-04T15:31

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цены на нефть

опек

нефть

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в среду подтвердил приверженность текущим условиям сделки и тем самым рекомендовал сохранить действующие квоты на добычу нефти, следует из официального коммюнике альянса. "Комитет подтвердил приверженность своих стран-членов декларации о сотрудничестве, которая продлится до конца 2024 года, как было согласовано на 35-й встрече министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 июня 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что мониторинговый комитет продолжит внимательно оценивать условия на нефтяном рынке, учитывая готовность стран альянса реагировать на изменения и принимать дополнительные меры в любое время. На встрече также были выражены благодарность и поддержка России и Саудовской Аравии, которые продлили до конца года свои дополнительные добровольные сокращения экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки и добычи на 1 миллион баррелей в сутки соответственно.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.Кроме того, Россия в марте начала сокращения добычи нефти сверх квот - на 500 тысяч баррелей в сутки. В апреле к ней присоединился и ряд других членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, которая также решила добровольно снижать добычу на 500 тысяч баррелей. В итоге общее добровольное снижение добычи составило 1,66 миллиона баррелей. Оно продлится до конца 2024 года.У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре - на 300 тысяч баррелей в сутки. Обе страны перед заседанием комитета ОПЕК+ в среду заявили, что в ноябре могут пересмотреть объемы этих дополнительных сокращений - причем как усилить, так и смягчить.

https://ria.ru/20230831/neft-1893474666.html

https://ria.ru/20231004/neft-1900462334.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, опек, нефть