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В 15 регионах прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность - РИА Новости, 04.10.2023
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02:51 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/opasnost-1900314825.html
В 15 регионах прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность
В 15 регионах прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность - РИА Новости, 04.10.2023
В 15 регионах прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность
Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется на этой неделе на территории 15 регионов трех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T02:51
2023-10-04T02:51
россия
центральный фо
брянская область
внии гочс
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется на этой неделе на территории 15 регионов трех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В связи с прогнозируемыми высокими и чрезвычайными классами пожарной опасности сохраняются риски возникновения очагов природных пожаров в ряде регионов страны. А именно, в шести субъектах Центрального ФО (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская и Брянская области) и семи субъектах Приволжского ФО (республики Татарстан, Мордовия, Башкортостан, Оренбургская, Самарская, Саратовская и Пензенская области), а также в Краснодарском крае и Волгоградской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что риски возникновения единичных очагов природных пожаров сохраняются в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, а также на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
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россия, центральный фо, брянская область, внии гочс, происшествия
Россия, Центральный ФО, Брянская область, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
В 15 регионах прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

ВНИИ ГОЧС: 15 регионам на этой неделе грозит чрезвычайная пожарная опасность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется на этой неделе на территории 15 регионов трех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В связи с прогнозируемыми высокими и чрезвычайными классами пожарной опасности сохраняются риски возникновения очагов природных пожаров в ряде регионов страны. А именно, в шести субъектах Центрального ФО (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская и Брянская области) и семи субъектах Приволжского ФО (республики Татарстан, Мордовия, Башкортостан, Оренбургская, Самарская, Саратовская и Пензенская области), а также в Краснодарском крае и Волгоградской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Отмечается, что риски возникновения единичных очагов природных пожаров сохраняются в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, а также на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
 
РоссияЦентральный ФОБрянская областьВНИИ ГОЧСПроисшествия
 
 
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