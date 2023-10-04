https://ria.ru/20231004/ofitsery-1900320916.html

Российские командиры высоко оценили подготовку офицеров 2023 года выпуска

Российские командиры высоко оценили подготовку офицеров 2023 года выпуска - РИА Новости, 04.10.2023

Российские командиры высоко оценили подготовку офицеров 2023 года выпуска

Молодые офицеры 2023 года выпуска из стен академии выходят хорошо подготовленными и после нескольких боевых задач в качестве второго номера самостоятельно... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T06:05

2023-10-04T06:05

2023-10-04T06:05

тос-1а "солнцепек"

безопасность

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 окт - РИА Новости. Молодые офицеры 2023 года выпуска из стен академии выходят хорошо подготовленными и после нескольких боевых задач в качестве второго номера самостоятельно производят боевую работу на ТОС-1А "Солнцепек", рассказал РИА Новости командир расчета 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. "Выпуск этого года пришел более подготовленный и имеет понятие о стрельбе, имеет практику настрела, они ездили на стажировку и готовы самостоятельно работать. В моем подразделении (молодые офицеры - ред.) всегда выезжают на позицию, их берут вторым номером, там смотрят на их действия и после этого допускают на самостоятельную работу", - сказал командир артдивизиона. Командир подразделения подытожил, что молодые офицеры подготовлены и теоретически, и практически. "Многие преподаватели - это мои боевые товарищи, которые сейчас преподают в академии, у меня есть с ними прямая связь. Тактика не стоит на месте, противник использует свою тактику, мы меняем свою, общаемся напрямую и соответственно преподаватели преподают по новой специфике боевых действий", - отметил он.

https://ria.ru/20230915/ofitsery-1896443545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тос-1а "солнцепек", безопасность