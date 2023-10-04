Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметра и двенадцать снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра… 08:40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 9.00 и 9.15 было выпущено еще восемь снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.