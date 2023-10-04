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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметра и двенадцать снарядов калибра 152... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:43

2023-10-04T09:43

2023-10-04T09:43

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметра и двенадцать снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра… 08:40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 9.00 и 9.15 было выпущено еще восемь снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины