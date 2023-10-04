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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:43 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/obstrely-1900342002.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметра и двенадцать снарядов калибра 152... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:43
2023-10-04T09:43
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметра и двенадцать снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра… 08:40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 9.00 и 9.15 было выпущено еще восемь снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
горловка
донецк
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происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметра и двенадцать снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра… 08:40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 9.00 и 9.15 было выпущено еще восемь снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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