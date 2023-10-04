Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили 115 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 04.10.2023 (обновлено: 21:32 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/obstrel-1900552923.html
Украинские войска выпустили 115 боеприпасов по ДНР
Украинские войска выпустили 115 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 04.10.2023
Украинские войска выпустили 115 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за день выпустили 115 боеприпасов из артиллерии по территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:31
2023-10-04T21:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
куйбышевский район
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска за день выпустили 115 боеприпасов из артиллерии по территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Зафиксировано со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) 34 обстрела, выпущено 115 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что в среду в результате обстрелов со стороны украинских войск получили ранения два мирных жителя в Куйбышевском районе Донецка, сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, получили повреждения три жилых дома и два объекта энергетики в Александровке, Ясиноватой и Горловке.
донецкая народная республика
украина
куйбышевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, куйбышевский район, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Куйбышевский район, Денис Пушилин
Украинские войска выпустили 115 боеприпасов по ДНР

Пушилин: ВСУ за день выпустили 115 боеприпасов из артиллерии по ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска за день выпустили 115 боеприпасов из артиллерии по территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Зафиксировано со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) 34 обстрела, выпущено 115 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР напомнил, что в среду в результате обстрелов со стороны украинских войск получили ранения два мирных жителя в Куйбышевском районе Донецка, сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, получили повреждения три жилых дома и два объекта энергетики в Александровке, Ясиноватой и Горловке.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКуйбышевский районДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала