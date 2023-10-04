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Украинские войска выпустили 115 боеприпасов по ДНР
Украинские войска выпустили 115 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 04.10.2023
Украинские войска выпустили 115 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за день выпустили 115 боеприпасов из артиллерии по территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:31
2023-10-04T21:31
2023-10-04T21:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
куйбышевский район
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска за день выпустили 115 боеприпасов из артиллерии по территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Зафиксировано со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) 34 обстрела, выпущено 115 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что в среду в результате обстрелов со стороны украинских войск получили ранения два мирных жителя в Куйбышевском районе Донецка, сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, получили повреждения три жилых дома и два объекта энергетики в Александровке, Ясиноватой и Горловке.
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, куйбышевский район, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Куйбышевский район, Денис Пушилин
Украинские войска выпустили 115 боеприпасов по ДНР
Пушилин: ВСУ за день выпустили 115 боеприпасов из артиллерии по ДНР