https://ria.ru/20231004/obstrel-1900420995.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 04.10.2023

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

Украинские военные за полчаса нанесли три ракетных удара по городу Токмак в Запорожской области - по предварительной информации, жертв нет, сообщили журналистам РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:23

2023-10-04T13:23

2023-10-04T13:24

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Украинские военные за полчаса нанесли три ракетных удара по городу Токмак в Запорожской области - по предварительной информации, жертв нет, сообщили журналистам в местных оперативных службах. "Трижды за полчаса – в 12.15, 12.30 и 12.40 (мск) - город Токмак подвергся ракетной атаке со стороны боевиков ВСУ. Все ракеты попали в поле недалеко от продуктового магазина. Жертв и разрушений нет", - сказали в оперативных службах.

https://ria.ru/20230930/vsu-1899661495.html

запорожская область

токмак

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2023

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запорожская область, токмак, происшествия