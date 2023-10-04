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ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 04.10.2023 (обновлено: 13:24 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/obstrel-1900420995.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 04.10.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
Украинские военные за полчаса нанесли три ракетных удара по городу Токмак в Запорожской области - по предварительной информации, жертв нет, сообщили журналистам РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:23
2023-10-04T13:24
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Украинские военные за полчаса нанесли три ракетных удара по городу Токмак в Запорожской области - по предварительной информации, жертв нет, сообщили журналистам в местных оперативных службах. "Трижды за полчаса – в 12.15, 12.30 и 12.40 (мск) - город Токмак подвергся ракетной атаке со стороны боевиков ВСУ. Все ракеты попали в поле недалеко от продуктового магазина. Жертв и разрушений нет", - сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20230930/vsu-1899661495.html
запорожская область
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запорожская область, токмак, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

ВСУ трижды за полчаса обстреляли ракетами Токмак в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Украинские военные за полчаса нанесли три ракетных удара по городу Токмак в Запорожской области - по предварительной информации, жертв нет, сообщили журналистам в местных оперативных службах.
«
"Трижды за полчаса – в 12.15, 12.30 и 12.40 (мск) - город Токмак подвергся ракетной атаке со стороны боевиков ВСУ. Все ракеты попали в поле недалеко от продуктового магазина. Жертв и разрушений нет", - сказали в оперативных службах.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакПроисшествия
 
 
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