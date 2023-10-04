https://ria.ru/20231004/obstrel-1900420995.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 04.10.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
Украинские военные за полчаса нанесли три ракетных удара по городу Токмак в Запорожской области - по предварительной информации, жертв нет, сообщили журналистам РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:23
2023-10-04T13:23
2023-10-04T13:24
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Украинские военные за полчаса нанесли три ракетных удара по городу Токмак в Запорожской области - по предварительной информации, жертв нет, сообщили журналистам в местных оперативных службах. "Трижды за полчаса – в 12.15, 12.30 и 12.40 (мск) - город Токмак подвергся ракетной атаке со стороны боевиков ВСУ. Все ракеты попали в поле недалеко от продуктового магазина. Жертв и разрушений нет", - сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20230930/vsu-1899661495.html
запорожская область
токмак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_161:0:2208:1535_1920x0_80_0_0_9ad7ada418900cb5e2647ec34851845b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, токмак, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
ВСУ трижды за полчаса обстреляли ракетами Токмак в Запорожской области