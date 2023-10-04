https://ria.ru/20231004/obstrel-1900348163.html

При обстреле брянского поселка пострадали более 50 строений

При обстреле брянского поселка пострадали более 50 строений - РИА Новости, 04.10.2023

При обстреле брянского поселка пострадали более 50 строений

Более 50 домов и хозяйственных построек повреждены после вчерашнего обстрела кассетными боеприпасами брянского поселка Климово, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:15

2023-10-04T10:15

2023-10-04T10:22

специальная военная операция на украине

александр богомаз

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Более 50 домов и хозяйственных построек повреждены после вчерашнего обстрела кассетными боеприпасами брянского поселка Климово, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек. Работа по ликвидации последствий обстрела продолжается", — говорится в публикации.Вчера украинские военные ударили по поселку кассетными снарядами. После обстрела сотрудники оперативных служб разминировали территорию и ликвидировали боеприпасы, а также их части.Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231004/bespilotnik-1900322029.html

брянская область

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александр богомаз, брянская область, происшествия