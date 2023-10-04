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При обстреле брянского поселка пострадали более 50 строений - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 04.10.2023 (обновлено: 10:22 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/obstrel-1900348163.html
При обстреле брянского поселка пострадали более 50 строений
При обстреле брянского поселка пострадали более 50 строений - РИА Новости, 04.10.2023
При обстреле брянского поселка пострадали более 50 строений
Более 50 домов и хозяйственных построек повреждены после вчерашнего обстрела кассетными боеприпасами брянского поселка Климово, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:15
2023-10-04T10:22
специальная военная операция на украине
александр богомаз
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Более 50 домов и хозяйственных построек повреждены после вчерашнего обстрела кассетными боеприпасами брянского поселка Климово, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек. Работа по ликвидации последствий обстрела продолжается", — говорится в публикации.Вчера украинские военные ударили по поселку кассетными снарядами. После обстрела сотрудники оперативных служб разминировали территорию и ликвидировали боеприпасы, а также их части.Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231004/bespilotnik-1900322029.html
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александр богомаз, брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Брянская область, Происшествия
При обстреле брянского поселка пострадали более 50 строений

Богомаз: при обстреле брянского поселка Климово пострадали более 50 строений

© фото очевидцаФрагмент боеприпаса, использованного ВСУ при обстреле брянского поселка Климово
Фрагмент боеприпаса, использованного ВСУ при обстреле брянского поселка Климово
© фото очевидца
Фрагмент боеприпаса, использованного ВСУ при обстреле брянского поселка Климово
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Более 50 домов и хозяйственных построек повреждены после вчерашнего обстрела кассетными боеприпасами брянского поселка Климово, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек. Работа по ликвидации последствий обстрела продолжается", — говорится в публикации.
Вчера украинские военные ударили по поселку кассетными снарядами. После обстрела сотрудники оперативных служб разминировали территорию и ликвидировали боеприпасы, а также их части.

В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, полученные от США. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр БогомазБрянская областьПроисшествия
 
 
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