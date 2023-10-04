При обстреле брянского поселка пострадали более 50 строений
Богомаз: при обстреле брянского поселка Климово пострадали более 50 строений
© фото очевидцаФрагмент боеприпаса, использованного ВСУ при обстреле брянского поселка Климово
© фото очевидца
Фрагмент боеприпаса, использованного ВСУ при обстреле брянского поселка Климово
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Более 50 домов и хозяйственных построек повреждены после вчерашнего обстрела кассетными боеприпасами брянского поселка Климово, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек. Работа по ликвидации последствий обстрела продолжается", — говорится в публикации.
Вчера украинские военные ударили по поселку кассетными снарядами. После обстрела сотрудники оперативных служб разминировали территорию и ликвидировали боеприпасы, а также их части.
В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, полученные от США. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Климовский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.