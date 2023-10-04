https://ria.ru/20231004/obstrel-1900323413.html
ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами
ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами - РИА Новости, 04.10.2023
ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами
ВСУ обстреляли кассетными снарядами четыре района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T07:10
2023-10-04T07:10
2023-10-04T09:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
брянская область
александр богомаз
трубчевский район
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВСУ обстреляли кассетными снарядами четыре района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы", — написал он.По предварительной информации, пострадавших нет. При обстреле частично повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.На местах происшествия работают оперативные и экстренные службы. Ведется осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются.Как позднее сообщили в Минобороны, в ночь на 4 октября средства ПВО перехватили над Белгородской, Брянской и Курской областями в общей сложности 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231004/bespilotnik-1900322029.html
брянская область
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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, трубчевский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Александр Богомаз, Трубчевский район
ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами
Богомаз: ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
ВСУ обстреляли кассетными снарядами четыре района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале
.
«
"Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы", — написал он.
По предварительной информации, пострадавших нет. При обстреле частично повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
На местах происшествия работают оперативные и экстренные службы. Ведется осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются.
Как позднее сообщили в Минобороны, в ночь на 4 октября средства ПВО перехватили над Белгородской, Брянской и Курской областями в общей сложности 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
В Брянской области уничтожили беспилотник