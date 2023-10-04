https://ria.ru/20231004/obstrel-1900323413.html

ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами

ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами - РИА Новости, 04.10.2023

ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами

ВСУ обстреляли кассетными снарядами четыре района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T07:10

2023-10-04T07:10

2023-10-04T09:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

брянская область

александр богомаз

трубчевский район

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВСУ обстреляли кассетными снарядами четыре района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы", — написал он.По предварительной информации, пострадавших нет. При обстреле частично повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.На местах происшествия работают оперативные и экстренные службы. Ведется осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются.Как позднее сообщили в Минобороны, в ночь на 4 октября средства ПВО перехватили над Белгородской, Брянской и Курской областями в общей сложности 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231004/bespilotnik-1900322029.html

брянская область

трубчевский район

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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, трубчевский район