https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900549531.html

Путин заявил о важности распространения образования на русском языке

Путин заявил о важности распространения образования на русском языке - РИА Новости, 04.10.2023

Путин заявил о важности распространения образования на русском языке

Россия заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, особенно, в странах, откуда приезжают мигранты, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T21:01

2023-10-04T21:01

2023-10-04T21:10

россия

сочи

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880140625_124:631:2642:2048_1920x0_80_0_0_f63905ecfc01c49f6a531e8c88482645.jpg

СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, особенно, в странах, откуда приезжают мигранты, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, мы заинтересованы в том, нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость как наших традиций, культуры народов Российской Федерации, с тем чтобы интегрироваться в наше пространство, и с тем чтобы у нас к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации", - сказал президент в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года". Путин отметил, что это вопрос очень чувствительный. Он также сказал, что РФ заинтересована в создании образовательных пространств на русском языке в других странах. "Это и есть мягкая сила в самом хорошем смысле этого слова - распространение нашей культуры, наших образовательных систем", - сказал глава государства. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.

https://ria.ru/20231003/tsentr-1900303706.html

https://ria.ru/20230925/mongoliya-1898407505.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сочи, владимир путин, общество