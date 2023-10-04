https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900549531.html
Путин заявил о важности распространения образования на русском языке
Путин заявил о важности распространения образования на русском языке - РИА Новости, 04.10.2023
Путин заявил о важности распространения образования на русском языке
Россия заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, особенно, в странах, откуда приезжают мигранты, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:01
2023-10-04T21:01
2023-10-04T21:10
россия
сочи
владимир путин
общество
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, особенно, в странах, откуда приезжают мигранты, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, мы заинтересованы в том, нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость как наших традиций, культуры народов Российской Федерации, с тем чтобы интегрироваться в наше пространство, и с тем чтобы у нас к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации", - сказал президент в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года". Путин отметил, что это вопрос очень чувствительный. Он также сказал, что РФ заинтересована в создании образовательных пространств на русском языке в других странах. "Это и есть мягкая сила в самом хорошем смысле этого слова - распространение нашей культуры, наших образовательных систем", - сказал глава государства. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.
https://ria.ru/20231003/tsentr-1900303706.html
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россия, сочи, владимир путин, общество
Россия, Сочи, Владимир Путин, Общество
Путин заявил о важности распространения образования на русском языке
Путин: РФ заинтересована в распространении образования на русском языке
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, особенно, в странах, откуда приезжают мигранты, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, мы заинтересованы в том, нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость как наших традиций, культуры народов Российской Федерации, с тем чтобы интегрироваться в наше пространство, и с тем чтобы у нас к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации", - сказал президент в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года".
В столице ДРК открыли центр образования на русском языке
Путин отметил, что это вопрос очень чувствительный. Он также сказал, что РФ заинтересована в создании образовательных пространств на русском языке в других странах.
"Это и есть мягкая сила в самом хорошем смысле этого слова - распространение нашей культуры, наших образовательных систем", - сказал глава государства.
Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи
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