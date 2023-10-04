https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900395390.html
Новую систему образования внедрят в российских вузах с 1 сентября 2025 года
Новую систему образования внедрят в российских вузах с 1 сентября 2025 года - РИА Новости, 04.10.2023
Новую систему образования внедрят в российских вузах с 1 сентября 2025 года
Новую национальную систему высшего образования внедрят в вузах России с 1 сентября 2025 года, к этому моменту должен быть сформирован макет новой системы и... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:16
2023-10-04T12:16
2023-10-04T12:16
общество
россия
госдума рф
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Новую национальную систему высшего образования внедрят в вузах России с 1 сентября 2025 года, к этому моменту должен быть сформирован макет новой системы и утверждены новые образовательные стандарты, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. "Пока что можно обозначить лишь новые сроки внедрения национальной модели российского высшего образования – это 1 сентября 2025 года, к этому моменту должны быть разработаны не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты", - сказал Афанасьев в ходе заседания комитета по науке и высшему образованию в Госдуме.
https://ria.ru/20230904/obrazovanie-1894036431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Госдума РФ, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Новую систему образования внедрят в российских вузах с 1 сентября 2025 года
Минобрнауки: новую систему образования в вузах внедрят с 1 сентября 2025 года