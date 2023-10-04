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Норвегия увеличит оборонный бюджет на 20 процентов в 2024 году
Норвегия увеличит оборонный бюджет на 20 процентов в 2024 году - РИА Новости, 04.10.2023
Норвегия увеличит оборонный бюджет на 20 процентов в 2024 году
Норвегия увеличит оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20%, сообщила норвежская газета VG со ссылкой на министра финансов королевства Трюгве Слагсволда... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:57
2023-10-04T11:57
2023-10-04T11:59
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Норвегия увеличит оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20%, сообщила норвежская газета VG со ссылкой на министра финансов королевства Трюгве Слагсволда Ведума. "Мы выделяем в целом 90,8 миллиарда крон (около 8,3 миллиарда долларов - ред.) на оборонный бюджет на следующий год... Это делает оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20% больше, …чем принятый бюджет на нынешний год", - приводит газета слова Ведума. Газета приводит также слова премьера Йонаса Гарс Стере о том, что дополнительные деньги пойдут, в том числе, на военную поддержку Украины, а также на повышение обороноспособности Норвегии. "С этим бюджетом мы намерены достичь 1,8% от ВВП в следующем году... Тем самым мы опережаем план, согласно которому мы должны достичь показателя в 2% в 2026", - сказал министр финансов в интервью VG. Как отмечает газета, речь идет о программе НАТО об использовании минимум 2% ВВП на оборону, что Норвегия обещала сделать на саммите в Вильнюсе в июле. Госбюджет будет представлен в пятницу, сообщило издание.
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норвегия, в мире, нато
Норвегия увеличит оборонный бюджет на 20 процентов в 2024 году
Минфин Норвегии планирует увеличить оборонный бюджет на 20 процентов в 2024 году
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Норвегия увеличит оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20%, сообщила норвежская газета VG
со ссылкой на министра финансов королевства Трюгве Слагсволда Ведума.
"Мы выделяем в целом 90,8 миллиарда крон (около 8,3 миллиарда долларов - ред.) на оборонный бюджет на следующий год... Это делает оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20% больше, …чем принятый бюджет на нынешний год", - приводит газета слова Ведума.
Газета приводит также слова премьера Йонаса Гарс Стере о том, что дополнительные деньги пойдут, в том числе, на военную поддержку Украины
, а также на повышение обороноспособности Норвегии.
"С этим бюджетом мы намерены достичь 1,8% от ВВП в следующем году... Тем самым мы опережаем план, согласно которому мы должны достичь показателя в 2% в 2026", - сказал министр финансов в интервью VG.
Как отмечает газета, речь идет о программе НАТО
об использовании минимум 2% ВВП на оборону, что Норвегия обещала сделать на саммите в Вильнюсе
в июле.
Госбюджет будет представлен в пятницу, сообщило издание.
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