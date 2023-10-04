https://ria.ru/20231004/norvegiya-1900383492.html

Норвегия увеличит оборонный бюджет на 20 процентов в 2024 году

Норвегия увеличит оборонный бюджет на 20 процентов в 2024 году - РИА Новости, 04.10.2023

Норвегия увеличит оборонный бюджет на 20 процентов в 2024 году

Норвегия увеличит оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20%, сообщила норвежская газета VG со ссылкой на министра финансов королевства Трюгве Слагсволда... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:57

2023-10-04T11:57

2023-10-04T11:59

норвегия

в мире

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575981463_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_05660c04db1132ba54c68e7e420eaebf.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Норвегия увеличит оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20%, сообщила норвежская газета VG со ссылкой на министра финансов королевства Трюгве Слагсволда Ведума. "Мы выделяем в целом 90,8 миллиарда крон (около 8,3 миллиарда долларов - ред.) на оборонный бюджет на следующий год... Это делает оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20% больше, …чем принятый бюджет на нынешний год", - приводит газета слова Ведума. Газета приводит также слова премьера Йонаса Гарс Стере о том, что дополнительные деньги пойдут, в том числе, на военную поддержку Украины, а также на повышение обороноспособности Норвегии. "С этим бюджетом мы намерены достичь 1,8% от ВВП в следующем году... Тем самым мы опережаем план, согласно которому мы должны достичь показателя в 2% в 2026", - сказал министр финансов в интервью VG. Как отмечает газета, речь идет о программе НАТО об использовании минимум 2% ВВП на оборону, что Норвегия обещала сделать на саммите в Вильнюсе в июле. Госбюджет будет представлен в пятницу, сообщило издание.

https://ria.ru/20230926/gumpomosch-1898702278.html

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

норвегия, в мире, нато