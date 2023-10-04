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Нобелевский комитет рассказал о значении открытых в СССР квантовых точек - РИА Новости, 04.10.2023
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13:49 04.10.2023 (обновлено: 16:24 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/nobel-1900431325.html
Нобелевский комитет рассказал о значении открытых в СССР квантовых точек
Нобелевский комитет рассказал о значении открытых в СССР квантовых точек - РИА Новости, 04.10.2023
Нобелевский комитет рассказал о значении открытых в СССР квантовых точек
Разработки в области нанометровых полупроводниковых кристаллов - так называемых квантовых точек, которые впервые открыл в СССР ученый Алексей Екимов, уже... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:49
2023-10-04T16:24
технологии
наука
ссср
нобелевская премия по химии 
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Разработки в области нанометровых полупроводниковых кристаллов - так называемых квантовых точек, которые впервые открыл в СССР ученый Алексей Екимов, уже приносят человечеству величайшую пользу, считает Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук. Нобелевская премия по химии за 2023 год в среду была присуждена Екимову и еще двум ученым, работающим в США - Луису Брюсу и Мунги Бавенди. Под термином "квантовая точка" (quantum dot – QD) понимают фрагменты полупроводника, нанокристаллы, с размерами порядка нескольких нанометров. Причем квантовая точка – это не отдельные элементарные частицы, а системы, которые могут состоять из десятков и сотен тысяч атомов и молекул, для описания свойств которых применяются элементы квантовой механики. Екимов, родившийся в 1945 году, в 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. Работал в ленинградских Физико-техническом институте имени Иоффе и Государственном оптическом институте имени Вавилова. В 1999 году переехал в США, где работал в компании Nanocrystals Technology в качестве главного научного сотрудника. Также был приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже, в Лионском университете имени Клода Бернара (Франция), в Институте Макса Планка (Германия) и в Университете Осаки (Япония). Именно Екимов, работавший в ленинградском Государственном оптическом институте имени Вавилова, в 1981 году впервые в мире "вырастил" в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди. Помимо этого, в совместной работе Екимова и другого советского ученого Александра Эфроса было показано, что нанокристаллы обладают определенным набором квантовых свойств и проявляют себя аналогично "искусственным атомам". В 1984 году Луис Брюс опубликовал статью о полупроводниковых микрокристаллах в коллоидных растворах, которые позже получили название коллоидных квантовых точек. В 1993 году Мунги Бавенди показал, как "выращивать" квантовые точки высокого качества, имеющие необходимые свойства. Это было очень важно для их практического использования. Свойства квантовых точек зависят от их размеров и формы. Это дает возможность точно контролировать параметры испускаемого ими оптического излучения после предварительного облучения светом. Например, крупные квантовые точки с размерами около 5 нанометров испускают красный и оранжевый свет, а точки с размером 2–3 нанометра обеспечивают цвета в фиолетовой части оптического спектра. Такая палитра цветов очень удобна с практической точки зрения при создании различных сенсоров. Квантовые точки уже находят применение в биологии и медицине. Благодаря своей яркости и маленькому размеру они позволяют гораздо быстрее и проще получать ответ, например, о присутствии в крови пациента тех или иных молекул-маркеров злокачественных опухолей. Квантовые точки используются в так называемых оптоэлектрических системах: это светоизлучающие диоды и плоские светоизлучающие панели, лазеры, ячейки солнечных батарей и фотоэлектрических преобразователей. Квантовые точки могут входить и в состав чернил для защиты документов и ценных бумаг от подделок. Ожидается, что со временем квантовые точки найдут применение и в бытовой электронике. "Таким образом, квантовые точки приносят человечеству величайшую пользу", - отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета.
https://ria.ru/20231004/laureaty-1900477771.html
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технологии, наука, ссср, нобелевская премия по химии 
Технологии, Наука, СССР, Нобелевская премия по химии 
Нобелевский комитет рассказал о значении открытых в СССР квантовых точек

Нобелевский комитет: открытые в СССР квантовые точки приносят величайшую пользу

© iStock.com / Vladimir BorovicУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / Vladimir Borovic
Ученый в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Разработки в области нанометровых полупроводниковых кристаллов - так называемых квантовых точек, которые впервые открыл в СССР ученый Алексей Екимов, уже приносят человечеству величайшую пользу, считает Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
Нобелевская премия по химии за 2023 год в среду была присуждена Екимову и еще двум ученым, работающим в США - Луису Брюсу и Мунги Бавенди.
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2023 года Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Лауреаты Нобелевской премии по химии в 2023 году
Вчера, 16:16
Под термином "квантовая точка" (quantum dot – QD) понимают фрагменты полупроводника, нанокристаллы, с размерами порядка нескольких нанометров. Причем квантовая точка – это не отдельные элементарные частицы, а системы, которые могут состоять из десятков и сотен тысяч атомов и молекул, для описания свойств которых применяются элементы квантовой механики.
Екимов, родившийся в 1945 году, в 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. Работал в ленинградских Физико-техническом институте имени Иоффе и Государственном оптическом институте имени Вавилова. В 1999 году переехал в США, где работал в компании Nanocrystals Technology в качестве главного научного сотрудника. Также был приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже, в Лионском университете имени Клода Бернара (Франция), в Институте Макса Планка (Германия) и в Университете Осаки (Япония).
Именно Екимов, работавший в ленинградском Государственном оптическом институте имени Вавилова, в 1981 году впервые в мире "вырастил" в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди. Помимо этого, в совместной работе Екимова и другого советского ученого Александра Эфроса было показано, что нанокристаллы обладают определенным набором квантовых свойств и проявляют себя аналогично "искусственным атомам".
Люминесценция полученных образцов квантовых точек - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В России создали наносенсоры для снижения побочных эффектов химиотерапии
1 августа, 07:00
В 1984 году Луис Брюс опубликовал статью о полупроводниковых микрокристаллах в коллоидных растворах, которые позже получили название коллоидных квантовых точек. В 1993 году Мунги Бавенди показал, как "выращивать" квантовые точки высокого качества, имеющие необходимые свойства. Это было очень важно для их практического использования.
Свойства квантовых точек зависят от их размеров и формы. Это дает возможность точно контролировать параметры испускаемого ими оптического излучения после предварительного облучения светом. Например, крупные квантовые точки с размерами около 5 нанометров испускают красный и оранжевый свет, а точки с размером 2–3 нанометра обеспечивают цвета в фиолетовой части оптического спектра. Такая палитра цветов очень удобна с практической точки зрения при создании различных сенсоров.
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6 сентября 2022, 08:00
Квантовые точки уже находят применение в биологии и медицине. Благодаря своей яркости и маленькому размеру они позволяют гораздо быстрее и проще получать ответ, например, о присутствии в крови пациента тех или иных молекул-маркеров злокачественных опухолей.
Квантовые точки используются в так называемых оптоэлектрических системах: это светоизлучающие диоды и плоские светоизлучающие панели, лазеры, ячейки солнечных батарей и фотоэлектрических преобразователей. Квантовые точки могут входить и в состав чернил для защиты документов и ценных бумаг от подделок. Ожидается, что со временем квантовые точки найдут применение и в бытовой электронике.
"Таким образом, квантовые точки приносят человечеству величайшую пользу", - отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета.
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