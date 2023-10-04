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Нефтяники поддержали идею ввести заградительные пошлины на экспорт топлива - РИА Новости, 04.10.2023
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22:20 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/neft-1900558997.html
Нефтяники поддержали идею ввести заградительные пошлины на экспорт топлива
Нефтяники поддержали идею ввести заградительные пошлины на экспорт топлива - РИА Новости, 04.10.2023
Нефтяники поддержали идею ввести заградительные пошлины на экспорт топлива
Нефтяники поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином предложения по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров топлива, сообщило... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:20
2023-10-04T22:20
экономика
россия
александр новак
владимир путин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Нефтяники поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином предложения по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров топлива, сообщило правительство России. "Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта", - сообщил кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с руководством нефтяных компаний, Минэнерго, ФАС и представителями профильных комитетов Госдумы. Новак в ходе совещания отметил, что правительство продолжает формирование системных мер по приведению топливного рынка к балансу, добавляется в сообщении. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны. Ранее Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для долгосрочной балансировки российского рынка топлива правительство планирует принять ряд дополнительных мер. Среди них - корректировка параметров топливного демпфера и ограничение серого экспорта: или через повышение заградительной пошлины для перекупщиков топлива, или через полный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных.
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html
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экономика, россия, александр новак, владимир путин
Экономика, Россия, Александр Новак, Владимир Путин
Нефтяники поддержали идею ввести заградительные пошлины на экспорт топлива

Нефтяники поддержали идею ввести заградительные пошлины для экспортеров топлива

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Нефтяники поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином предложения по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров топлива, сообщило правительство России.
"Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта", - сообщил кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с руководством нефтяных компаний, Минэнерго, ФАС и представителями профильных комитетов Госдумы.
Новак в ходе совещания отметил, что правительство продолжает формирование системных мер по приведению топливного рынка к балансу, добавляется в сообщении.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
Ранее Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для долгосрочной балансировки российского рынка топлива правительство планирует принять ряд дополнительных мер. Среди них - корректировка параметров топливного демпфера и ограничение серого экспорта: или через повышение заградительной пошлины для перекупщиков топлива, или через полный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных.
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