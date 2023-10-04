https://ria.ru/20231004/neft-1900558997.html

Нефтяники поддержали идею ввести заградительные пошлины на экспорт топлива

Нефтяники поддержали идею ввести заградительные пошлины на экспорт топлива - РИА Новости, 04.10.2023

Нефтяники поддержали идею ввести заградительные пошлины на экспорт топлива

Нефтяники поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином предложения по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров топлива, сообщило... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T22:20

2023-10-04T22:20

2023-10-04T22:20

экономика

россия

александр новак

владимир путин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Нефтяники поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином предложения по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров топлива, сообщило правительство России. "Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта", - сообщил кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с руководством нефтяных компаний, Минэнерго, ФАС и представителями профильных комитетов Госдумы. Новак в ходе совещания отметил, что правительство продолжает формирование системных мер по приведению топливного рынка к балансу, добавляется в сообщении. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны. Ранее Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для долгосрочной балансировки российского рынка топлива правительство планирует принять ряд дополнительных мер. Среди них - корректировка параметров топливного демпфера и ограничение серого экспорта: или через повышение заградительной пошлины для перекупщиков топлива, или через полный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных.

https://ria.ru/20231004/toplivo-1900554692.html

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экономика, россия, александр новак, владимир путин