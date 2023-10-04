Рейтинг@Mail.ru
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 88 долларов впервые с 1 сентября - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:30 04.10.2023 (обновлено: 18:28 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/neft-1900502577.html
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 88 долларов впервые с 1 сентября
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 88 долларов впервые с 1 сентября - РИА Новости, 04.10.2023
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 88 долларов впервые с 1 сентября
Мировые цены на нефть снижаются на 3,5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 88 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:30
2023-10-04T18:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
опек
wti (нефть)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822158707_0:364:2810:1945_1920x0_80_0_0_5e2e00835faea2f00b46b06712268b7e.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются на 3,5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 88 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 18.16 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 3,42%, до 87,81 доллара за баррель, опустившись ниже 88 долларов впервые с 1 сентября. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,31%, до 86,28 доллара.В среду мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании подтвердил приверженность текущим условиям сделки и тем самым рекомендовал сохранить действующие квоты на добычу нефти. В коммюнике альянс заявил, что декларация о сотрудничестве продлится до конца 2024 года. Тем не менее, заседание не принесло инвесторам новостей о взглядах ОПЕК+ на дальнейшую политику в отношении сокращений добычи."Нефтяным рынкам это не понравилось, поскольку существовали определенные ожидания того, что Саудовская Аравия выдвинет идею о переносе текущих сокращений на 2024 год. В то же время участившиеся разговоры о том, что на рынок поступит больше предложения из стран, не входящих в ОПЕК, на этой неделе работают не в пользу "бычьего" рынка", - приводит портал MarketWatch слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).Также днем были опубликованы официальные данные по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 сентября, сократились на 2,2 миллиона баррелей при ожидании аналитиков уменьшения лишь на 0,5 миллиона. Однако запасы бензина выросли за тот же период на 6,5 миллиона баррелей, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2 миллиона.
https://ria.ru/20231004/eksport-1900421105.html
https://ria.ru/20231004/neft-1900462334.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822158707_147:0:2768:1966_1920x0_80_0_0_0286aa6f3515f880fe9467e2f0bf39e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, brent, опек, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent, ОПЕК, WTI (нефть)
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 88 долларов впервые с 1 сентября

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $88 за баррель впервые с 1 сентября

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная вышка-качалка
Нефтяная вышка-качалка - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная вышка-качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются на 3,5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 88 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.16 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 3,42%, до 87,81 доллара за баррель, опустившись ниже 88 долларов впервые с 1 сентября. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,31%, до 86,28 доллара.
Добыча нефти в России - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В ЮНКТАД оценили общий объем российского экспорта газа и нефти
Вчера, 13:24
В среду мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании подтвердил приверженность текущим условиям сделки и тем самым рекомендовал сохранить действующие квоты на добычу нефти. В коммюнике альянс заявил, что декларация о сотрудничестве продлится до конца 2024 года. Тем не менее, заседание не принесло инвесторам новостей о взглядах ОПЕК+ на дальнейшую политику в отношении сокращений добычи.
"Нефтяным рынкам это не понравилось, поскольку существовали определенные ожидания того, что Саудовская Аравия выдвинет идею о переносе текущих сокращений на 2024 год. В то же время участившиеся разговоры о том, что на рынок поступит больше предложения из стран, не входящих в ОПЕК, на этой неделе работают не в пользу "бычьего" рынка", - приводит портал MarketWatch слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Также днем были опубликованы официальные данные по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 сентября, сократились на 2,2 миллиона баррелей при ожидании аналитиков уменьшения лишь на 0,5 миллиона. Однако запасы бензина выросли за тот же период на 6,5 миллиона баррелей, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2 миллиона.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Новак сообщил, что Россия исполняет обязательства по добыче нефти
Вчера, 15:26
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьBrentОПЕКWTI (нефть)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала