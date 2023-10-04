https://ria.ru/20231004/neft-1900462334.html

Новак сообщил, что Россия исполняет обязательства по добыче нефти

Новак сообщил, что Россия исполняет обязательства по добыче нефти - РИА Новости, 04.10.2023

Новак сообщил, что Россия исполняет обязательства по добыче нефти

Россия и Саудовская Аравия исполняют свои обстоятельства по добыче нефти в полном объеме, рынок сбалансирован, сообщил вице-премьер России Александр Новак в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:26

2023-10-04T15:26

2023-10-04T16:05

экономика

цены на нефть

россия

саудовская аравия

александр новак

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия исполняют свои обстоятельства по добыче нефти в полном объеме, рынок сбалансирован, сообщил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Те договоренности, которые были достигнуты о дополнительном сокращении в объеме 1,7 миллиона баррелей в сутки добровольно странами-участницами соглашения, исполняются в полном объеме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно снизила добычу и тоже выполняет свои добровольные обязательства. Россия, сократив на 500 тысяч добычу, сократила еще на 300 тысяч поставки на экспорт в августе месяце. И тоже мы в полном объеме исполняем свои обязательства", - добавил Новак."Такие совместные действия привели к тому, что рынок сбалансирован. Мы видим, что на сегодняшний день в летний и осенний период спрос достаточно высокий, он обеспечен необходимыми предложениями", - заключил вице-премьер.Он также отметил, что в этом году наблюдается рекордное увеличение спроса на нефть в мире в целом - 102,4 миллиона баррелей в сутки, прирост составляет 2,4 миллиона баррелей. "Это очень прилично, раньше был около 1 миллиона баррелей в сутки", - сказал Новак.

https://ria.ru/20231004/rossiya-1900463027.html

россия

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экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, александр новак