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Новак сообщил, что Россия исполняет обязательства по добыче нефти - РИА Новости, 04.10.2023
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15:26 04.10.2023 (обновлено: 16:05 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/neft-1900462334.html
Новак сообщил, что Россия исполняет обязательства по добыче нефти
Новак сообщил, что Россия исполняет обязательства по добыче нефти - РИА Новости, 04.10.2023
Новак сообщил, что Россия исполняет обязательства по добыче нефти
Россия и Саудовская Аравия исполняют свои обстоятельства по добыче нефти в полном объеме, рынок сбалансирован, сообщил вице-премьер России Александр Новак в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:26
2023-10-04T16:05
экономика
цены на нефть
россия
саудовская аравия
александр новак
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия исполняют свои обстоятельства по добыче нефти в полном объеме, рынок сбалансирован, сообщил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Те договоренности, которые были достигнуты о дополнительном сокращении в объеме 1,7 миллиона баррелей в сутки добровольно странами-участницами соглашения, исполняются в полном объеме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно снизила добычу и тоже выполняет свои добровольные обязательства. Россия, сократив на 500 тысяч добычу, сократила еще на 300 тысяч поставки на экспорт в августе месяце. И тоже мы в полном объеме исполняем свои обязательства", - добавил Новак."Такие совместные действия привели к тому, что рынок сбалансирован. Мы видим, что на сегодняшний день в летний и осенний период спрос достаточно высокий, он обеспечен необходимыми предложениями", - заключил вице-премьер.Он также отметил, что в этом году наблюдается рекордное увеличение спроса на нефть в мире в целом - 102,4 миллиона баррелей в сутки, прирост составляет 2,4 миллиона баррелей. "Это очень прилично, раньше был около 1 миллиона баррелей в сутки", - сказал Новак.
https://ria.ru/20231004/rossiya-1900463027.html
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экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Александр Новак
Новак сообщил, что Россия исполняет обязательства по добыче нефти

Новак: РФ и Саудовская Аравия исполняют условия по добыче нефти в полном объеме

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия исполняют свои обстоятельства по добыче нефти в полном объеме, рынок сбалансирован, сообщил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".
"Те договоренности, которые были достигнуты о дополнительном сокращении в объеме 1,7 миллиона баррелей в сутки добровольно странами-участницами соглашения, исполняются в полном объеме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно снизила добычу и тоже выполняет свои добровольные обязательства. Россия, сократив на 500 тысяч добычу, сократила еще на 300 тысяч поставки на экспорт в августе месяце. И тоже мы в полном объеме исполняем свои обязательства", - добавил Новак.
"Такие совместные действия привели к тому, что рынок сбалансирован. Мы видим, что на сегодняшний день в летний и осенний период спрос достаточно высокий, он обеспечен необходимыми предложениями", - заключил вице-премьер.
Он также отметил, что в этом году наблюдается рекордное увеличение спроса на нефть в мире в целом - 102,4 миллиона баррелей в сутки, прирост составляет 2,4 миллиона баррелей. "Это очень прилично, раньше был около 1 миллиона баррелей в сутки", - сказал Новак.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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Вчера, 15:28
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСаудовская АравияАлександр Новак
 
 
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