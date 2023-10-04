https://ria.ru/20231004/neft-1900462334.html
Новак сообщил, что Россия исполняет обязательства по добыче нефти
Новак сообщил, что Россия исполняет обязательства по добыче нефти - РИА Новости, 04.10.2023
Новак сообщил, что Россия исполняет обязательства по добыче нефти
Россия и Саудовская Аравия исполняют свои обстоятельства по добыче нефти в полном объеме, рынок сбалансирован, сообщил вице-премьер России Александр Новак в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:26
2023-10-04T15:26
2023-10-04T16:05
экономика
цены на нефть
россия
саудовская аравия
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия исполняют свои обстоятельства по добыче нефти в полном объеме, рынок сбалансирован, сообщил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Те договоренности, которые были достигнуты о дополнительном сокращении в объеме 1,7 миллиона баррелей в сутки добровольно странами-участницами соглашения, исполняются в полном объеме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно снизила добычу и тоже выполняет свои добровольные обязательства. Россия, сократив на 500 тысяч добычу, сократила еще на 300 тысяч поставки на экспорт в августе месяце. И тоже мы в полном объеме исполняем свои обязательства", - добавил Новак."Такие совместные действия привели к тому, что рынок сбалансирован. Мы видим, что на сегодняшний день в летний и осенний период спрос достаточно высокий, он обеспечен необходимыми предложениями", - заключил вице-премьер.Он также отметил, что в этом году наблюдается рекордное увеличение спроса на нефть в мире в целом - 102,4 миллиона баррелей в сутки, прирост составляет 2,4 миллиона баррелей. "Это очень прилично, раньше был около 1 миллиона баррелей в сутки", - сказал Новак.
https://ria.ru/20231004/rossiya-1900463027.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Александр Новак
Новак сообщил, что Россия исполняет обязательства по добыче нефти
Новак: РФ и Саудовская Аравия исполняют условия по добыче нефти в полном объеме
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Россия и Саудовская Аравия исполняют свои обстоятельства по добыче нефти в полном объеме, рынок сбалансирован, сообщил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".
"Те договоренности, которые были достигнуты о дополнительном сокращении в объеме 1,7 миллиона баррелей в сутки добровольно странами-участницами соглашения, исполняются в полном объеме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно снизила добычу и тоже выполняет свои добровольные обязательства. Россия, сократив на 500 тысяч добычу, сократила еще на 300 тысяч поставки на экспорт в августе месяце. И тоже мы в полном объеме исполняем свои обязательства", - добавил Новак.
"Такие совместные действия привели к тому, что рынок сбалансирован. Мы видим, что на сегодняшний день в летний и осенний период спрос достаточно высокий, он обеспечен необходимыми предложениями", - заключил вице-премьер.
Он также отметил, что в этом году наблюдается рекордное увеличение спроса на нефть в мире в целом - 102,4 миллиона баррелей в сутки, прирост составляет 2,4 миллиона баррелей. "Это очень прилично, раньше был около 1 миллиона баррелей в сутки", - сказал Новак.
Новак заявил о снижении цен на нефтепродукты во всей России