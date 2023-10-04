https://ria.ru/20231004/neft-1900394747.html

Нефтяники получили 298,7 миллиарда рублей по топливному демпферу в сентябре

Нефтяники получили 298,7 миллиарда рублей по топливному демпферу в сентябре - РИА Новости, 04.10.2023

Нефтяники получили 298,7 миллиарда рублей по топливному демпферу в сентябре

Нефтяные компании в сентябре получили из российского бюджета выплаты по механизму топливного демпфера в размере 298,7 миллиарда рублей, это самая крупная... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:15

2023-10-04T12:15

2023-10-04T12:23

экономика

россия

нефть

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Нефтяные компании в сентябре получили из российского бюджета выплаты по механизму топливного демпфера в размере 298,7 миллиарда рублей, это самая крупная выплата в этом году, свидетельствуют данные Минфина РФ.Механизм топливного демпфера скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ в рамках данного механизма сокращаются вдвое как по бензину, так и по дизельному топливу.В августе этого года выплаты нефтяникам по этой статье составили 185,9 миллиарда рублей, в июле - 110,4 миллиарда рублей, в июне - 78,6 миллиарда рублей, в мае - 103,5 миллиарда рублей, в апреле - 107,2 миллиарда рублей, в марте - 96,7 миллиарда, в феврале - 108,7 миллиарда, в январе они были самыми маленькими в этом году - 47,9 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма выплат нефтяникам за январь-август составила 838,9 миллиарда рублей. За весь 2022 год было выплачено 2,171 триллиона рублей.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.

https://ria.ru/20231003/neft-1900162246.html

https://ria.ru/20230929/eksport-1899512413.html

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экономика, россия, нефть