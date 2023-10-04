https://ria.ru/20231004/nauka-1900136220.html

В России смогли найти решение главной проблемы сварки взрывом

В России смогли найти решение главной проблемы сварки взрывом - РИА Новости, 04.10.2023

В России смогли найти решение главной проблемы сварки взрывом

Причину образования дефектов в процессе сварки взрывом исследовали ученые ВолгГТУ. По их словам, данные, полученные впервые в мире, позволят улучшить технологии РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:00

2023-10-04T09:00

2023-10-04T10:29

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

волгоградский государственный технический университет (волггту)

экология в россии

волгоград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900157460_144:0:3785:2048_1920x0_80_0_0_21d2d85dd4f12c94919dd54dfb86fc3e.jpg

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Причину образования дефектов в процессе сварки взрывом исследовали ученые ВолгГТУ. По их словам, данные, полученные впервые в мире, позволят улучшить технологии создания биметаллических композитов, востребованных в атомной промышленности, судостроении и других сферах. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Heat and Mass Transfer.Биметаллы – двусоставные композиты, сочетающие высокую прочность основанного слоя и специальные свойства дополнительного слоя, например, износостойкость или стойкость к агрессивным средам. Биметаллы применяются при производстве атомного и нефтехимического оборудования, в судостроении, космической отрасли и в других отраслях промышленности, рассказали ученые.По их словам, для получения биметаллов широко применяют сварку взрывом, которая является наиболее эффективным и зачастую единственным способом соединения многих металлов, например стали и титана.Процесс такой сварки предполагает соударение под определенным углом двух металлических пластин, одна из которых разгоняется до нескольких сот метров в секунду за счет детонации специального заряда. Как объяснили ученые, схватывание материалов при этом происходит за миллионные доли секунды.Существующие методы сварки взрывом, по словам специалистов, регулярно приводят к образованию дефектов. Проблема в том, что при сверхзвуковом соударении в промежутке между пластинами воздух нагревается до нескольких тысяч градусов. Из-за этого пластины оплавляются до соударения, что снижает прочность композита.Ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) смогли впервые в мире установить зависимость такого "преждевременного" нагрева от скорости детонации взрывчатого вещества, угла соударения и других параметров сварки взрывом.По словам исследователей, полученные результаты позволят усовершенствовать импортозамещающие технологии производства биметаллов, добившись полного отсутствия дефектов, а это принципиально важно для ряда отраслей."В месте соударения развиваются огромные давления, при которых металлы начинают вести себя подобно вязкой жидкости. При этом также происходят кумуляция, волнообразование и пластическая деформация материалов. Мы смогли проследить и описать все взаимосвязи в этом крайне насыщенном и быстром процессе", – рассказал доцент кафедры "Оборудование и технология сварочного производства" ВолгГТУ Святослав Хаустов.Измерение температур в таких условиях – очень сложная задача, для решения которой ученые ВолгГТУ использовали математическое моделирование, а также прецизионное регистрирующее оборудование и разработанные ими специальные термодатчики толщиной в доли миллиметра."С помощью наших оригинальных датчиков удалось установить точные значения тепловых потоков от области ударно-сжатого воздуха в зазоре между пластинами к их поверхностям, а также определить основные физические характеристики этой области", – отметил Хаустов.В дальнейшем научный коллектив намерен разработать способы замены воздушной среды между пластинами на инертные газы, например аргон или гелий. В перспективе, по словам ученых, это позволит устранить или свести к минимуму дефекты при сварке крупногабаритных пластин площадью до десятков квадратных метров.ВолГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20230620/nauka-1878701991.html

https://ria.ru/20230928/nauka-1898977912.html

https://ria.ru/20221201/volggtu-1835226610.html

россия

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, волгоградский государственный технический университет (волггту), экология в россии, волгоград, металл