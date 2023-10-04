https://ria.ru/20231004/nauka-1899995470.html

Российские ученые оценили пищевую пользу отходов виноделия

Российские ученые оценили пищевую пользу отходов виноделия - РИА Новости, 04.10.2023

Российские ученые оценили пищевую пользу отходов виноделия

Быстрый способ определить ценность виноградных выжимок с точки зрения наличия антиоксидантов предложили ученые УрФУ. По их словам, эти вторичные продукты,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T03:00

2023-10-04T03:00

2023-10-04T03:00

наука

наука

университетская наука

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уральский федеральный университет

виноделие

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Быстрый способ определить ценность виноградных выжимок с точки зрения наличия антиоксидантов предложили ученые УрФУ. По их словам, эти вторичные продукты, полученные в процессе виноделия, могут являться ценным источником полезных веществ и использоваться в качестве основы для биологически активных добавок. Результаты опубликованы в журнале Chemical Papers.Как объяснили исследователи, химический состав виноградных выжимок во многом аналогичен составу винограда, поэтому характеризуется высоким содержанием фенольных соединений, таких как катехины, флавонолы, лейкоантоцианы и антоцианы."Нами показано, что, в сравнении с экстрактом свежих ягод винограда Изабелла, происходит неполное извлечение антиоксидантных соединений в ходе производства вина, что говорит о том, что вторичное сырье виноделия – все еще ценный источник природных антиоксидантов", – рассказала доцент кафедры аналитической химии Уральского федерального университета Елена Герасимова.Она сообщила, что для контроля ценности виноградных выжимок ими был предложен простой и доступный потенциометрический метод."Существует большое количество подходов, но они, как правило, основаны на использовании дорогостоящего оборудования и доступны для реализации только в лабораторном варианте. Простота и доступность разработанного нами подхода обеспечивает возможность перенести часть технологического процесса в онлайн и упростить проведение экспресс-контроля итоговой продукции", – пояснила эксперт.Ученые отметили, что разработанный подход по экспресс-оценке ценности виноградных выжимок универсален и может быть применен в любой стране, где развито виноделие.В процессе работы исследователями были изучены отходы винодельческого производства, состоящие из кожуры, косточек, листьев и гребней красных сортов винограда Изабелла (Vitis labrusca × Vitis vinifera), произрастающих в Крыму. Экстракцию проводили по стандартной технологии.Дальнейшая задача научного коллектива химиков-аналитиков заключается в развитии предложенного потенциометрического подхода и реализация его в портативном варианте, что позволит потребителю контролировать ценность потребляемой растительной продукции.Исследование проведено учеными УрФУ в рамках государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

https://ria.ru/20221102/bfu-1828463497.html

https://ria.ru/20230314/nauka-1857595322.html

https://ria.ru/20220919/tpu-1817273513.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, уральский федеральный университет, виноделие, россия