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Появились подробности разбойного нападения на водителя иномарки в Москве
Появились подробности разбойного нападения на водителя иномарки в Москве - РИА Новости, 04.10.2023
Появились подробности разбойного нападения на водителя иномарки в Москве
Сумма похищенного при разбойном нападении на водителя Mercedes на юго-востоке Москвы оценивается в 30 миллионов рублей, преступники разбили окно машины топором, РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:08
2023-10-04T12:08
2023-10-04T12:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сумма похищенного при разбойном нападении на водителя Mercedes на юго-востоке Москвы оценивается в 30 миллионов рублей, преступники разбили окно машины топором, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали, что на светофоре на Донецкой улице налетчики вышли из Infinity напали на водителя Mercedes и, разбив стекло дверцы, выстрелили в него, а затем скрылись, забрав из салона сумку с крупной суммой денег. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленников ищут. "По предварительным данным, нападавших было трое. Они разбили окна авто топором и клюшкой, а затем похитили сумку, в которой было порядка 30 миллионов рублей", - сказал собеседник. Пострадавший госпитализирован. "Предварительно установлена личность владельца машины, в которой были преступники: автомобиль был с армянскими номерами", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20230410/razboy-1864255216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Появились подробности разбойного нападения на водителя иномарки в Москве
В Москве налетчики выстрелили в водителя Mercedes и забрали 30 миллионов рублей