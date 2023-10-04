https://ria.ru/20231004/napadenie-1900389184.html

Появились подробности разбойного нападения на водителя иномарки в Москве

Появились подробности разбойного нападения на водителя иномарки в Москве - РИА Новости, 04.10.2023

Появились подробности разбойного нападения на водителя иномарки в Москве

Сумма похищенного при разбойном нападении на водителя Mercedes на юго-востоке Москвы оценивается в 30 миллионов рублей, преступники разбили окно машины топором, РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:08

2023-10-04T12:08

2023-10-04T12:08

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сумма похищенного при разбойном нападении на водителя Mercedes на юго-востоке Москвы оценивается в 30 миллионов рублей, преступники разбили окно машины топором, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали, что на светофоре на Донецкой улице налетчики вышли из Infinity напали на водителя Mercedes и, разбив стекло дверцы, выстрелили в него, а затем скрылись, забрав из салона сумку с крупной суммой денег. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленников ищут. "По предварительным данным, нападавших было трое. Они разбили окна авто топором и клюшкой, а затем похитили сумку, в которой было порядка 30 миллионов рублей", - сказал собеседник. Пострадавший госпитализирован. "Предварительно установлена личность владельца машины, в которой были преступники: автомобиль был с армянскими номерами", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20230410/razboy-1864255216.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва