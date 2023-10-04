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Появились подробности разбойного нападения на водителя иномарки в Москве - РИА Новости, 04.10.2023
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12:08 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/napadenie-1900389184.html
Появились подробности разбойного нападения на водителя иномарки в Москве
Появились подробности разбойного нападения на водителя иномарки в Москве - РИА Новости, 04.10.2023
Появились подробности разбойного нападения на водителя иномарки в Москве
Сумма похищенного при разбойном нападении на водителя Mercedes на юго-востоке Москвы оценивается в 30 миллионов рублей, преступники разбили окно машины топором, РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:08
2023-10-04T12:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сумма похищенного при разбойном нападении на водителя Mercedes на юго-востоке Москвы оценивается в 30 миллионов рублей, преступники разбили окно машины топором, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали, что на светофоре на Донецкой улице налетчики вышли из Infinity напали на водителя Mercedes и, разбив стекло дверцы, выстрелили в него, а затем скрылись, забрав из салона сумку с крупной суммой денег. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленников ищут. "По предварительным данным, нападавших было трое. Они разбили окна авто топором и клюшкой, а затем похитили сумку, в которой было порядка 30 миллионов рублей", - сказал собеседник. Пострадавший госпитализирован. "Предварительно установлена личность владельца машины, в которой были преступники: автомобиль был с армянскими номерами", - добавил собеседник.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Появились подробности разбойного нападения на водителя иномарки в Москве

В Москве налетчики выстрелили в водителя Mercedes и забрали 30 миллионов рублей

© РИА НовостиВооруженное нападение
Вооруженное нападение - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости
Вооруженное нападение. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сумма похищенного при разбойном нападении на водителя Mercedes на юго-востоке Москвы оценивается в 30 миллионов рублей, преступники разбили окно машины топором, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали, что на светофоре на Донецкой улице налетчики вышли из Infinity напали на водителя Mercedes и, разбив стекло дверцы, выстрелили в него, а затем скрылись, забрав из салона сумку с крупной суммой денег. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленников ищут.
«
"По предварительным данным, нападавших было трое. Они разбили окна авто топором и клюшкой, а затем похитили сумку, в которой было порядка 30 миллионов рублей", - сказал собеседник.
Пострадавший госпитализирован. "Предварительно установлена личность владельца машины, в которой были преступники: автомобиль был с армянскими номерами", - добавил собеседник.
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