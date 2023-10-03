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В Москве обстреляли и ограбили водителя, остановившегося на светофоре
В Москве обстреляли и ограбили водителя, остановившегося на светофоре - РИА Новости, 03.10.2023
В Москве обстреляли и ограбили водителя, остановившегося на светофоре
Неизвестные на юго-востоке Москве напали на водителя, остановившегося перед светофором, разбили окно автомобиля и забрали из салона пострадавшего сумку с... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T19:50
2023-10-03T19:50
2023-10-03T19:50
происшествия
москва
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Неизвестные на юго-востоке Москве напали на водителя, остановившегося перед светофором, разбили окно автомобиля и забрали из салона пострадавшего сумку с деньгами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, инцидент произошел на улице Донецкой, когда водитель остановился на запрещающий сигнал светофора. "К автомобилю подошли неизвестные, разбив стекло двери, произвели выстрелы в мужчину, предположительно, из травматического оружия", - рассказали в главке. После выстрелов злоумышленники забрали из салона сумку, в которой, по словам пострадавшего, были деньги, и скрылись с места происшествия. "Водитель направлен в медицинское учреждение... Проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание подозреваемых", - сказали в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве обстреляли и ограбили водителя, остановившегося на светофоре
В Москве на светофоре обстреляли водителя и забрали из салона сумку с деньгами
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Неизвестные на юго-востоке Москве напали на водителя, остановившегося перед светофором, разбили окно автомобиля и забрали из салона пострадавшего сумку с деньгами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Донецкой, когда водитель остановился на запрещающий сигнал светофора.
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"К автомобилю подошли неизвестные, разбив стекло двери, произвели выстрелы в мужчину, предположительно, из травматического оружия", - рассказали в главке.
После выстрелов злоумышленники забрали из салона сумку, в которой, по словам пострадавшего, были деньги, и скрылись с места происшествия.
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"Водитель направлен в медицинское учреждение... Проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание подозреваемых", - сказали в пресс-службе.
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