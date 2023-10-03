https://ria.ru/20231003/napadenie-1900286826.html

В Москве обстреляли и ограбили водителя, остановившегося на светофоре

В Москве обстреляли и ограбили водителя, остановившегося на светофоре - РИА Новости, 03.10.2023

В Москве обстреляли и ограбили водителя, остановившегося на светофоре

Неизвестные на юго-востоке Москве напали на водителя, остановившегося перед светофором, разбили окно автомобиля и забрали из салона пострадавшего сумку с... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:50

2023-10-03T19:50

2023-10-03T19:50

происшествия

москва

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Неизвестные на юго-востоке Москве напали на водителя, остановившегося перед светофором, разбили окно автомобиля и забрали из салона пострадавшего сумку с деньгами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, инцидент произошел на улице Донецкой, когда водитель остановился на запрещающий сигнал светофора. "К автомобилю подошли неизвестные, разбив стекло двери, произвели выстрелы в мужчину, предположительно, из травматического оружия", - рассказали в главке. После выстрелов злоумышленники забрали из салона сумку, в которой, по словам пострадавшего, были деньги, и скрылись с места происшествия. "Водитель направлен в медицинское учреждение... Проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание подозреваемых", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230918/mashina-1896900151.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)